Preocupación en Italia por un nuevo impuesto: los detalles

Las cotizaciones de las acciones de los bancos italianos registraron hoy un desplome, tras el decreto-ley dispuesto por la primera ministra, Giorgia Meloni, que grava en un 40% a las ganancias extraordinarias de los bancos que hayan ganado 6% o más durante el año pasado.



En la Bolsa de Milán, el papel de la Banca Mediolanum cerró hoy con un descenso de 5,96%, Unicredit retrocedió 5,94%; Intesa San Paolo. -8,67%; Banca Monte dei Paschi di Siena, -10,8%; BPM, -9,09%; FinecoBank, -9,91%; y BPER, -10,94%.



En base a cálculos de analistas, estas acciones en su conjunto perdieron más de US$ 11.000 millones en capitalización de mercado.



Según el texto de la norma dado a conocer hoy por el Gobierno y que fue aprobado anoche en la reunión del Consejo de Ministros, los bancos que hayan ganado en 2023 un 6% más que el año anterior, y los que en 2022 hayan tenido una ganancia de más de 3% frente al ejercicio precedente, pagarán una tasa del 40% sobre la diferencia obtenida de manera extraordinaria.



El monto del impuesto, en cualquier caso, no podrá superar una proporción igual al 25% del valor de los activos del banco.



La medida, explicó el vicepremier Matteo Salvini, es "una norma de equidad social que se dedicará a una ayuda para los préstamos de compra de la primera vivienda y a una rebaja de impuestos" para personas y empresas.



"Se aplica entonces un impuesto del 40% a las ganancias multimillonarias de los bancos", planteó Salvini.



Los bancos de la Eurozona registraron un fuerte incremento de sus ganancias a partir de la suba de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).



En otros países como Gran Bretaña hubo campañas en los últimos meses para aplicar un impuesto similar al dispuesto por Meloni, mientras que el gobierno de Pedro Sánchez, en España, aplicó el año pasado un impuesto temporal de 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades.



“Uno solo tiene que mirar en los ingresos de los bancos de la primera mitad del 2023, fruto también de las subas de tasas del BCE, para darse cuenta que no estamos hablando de unos pocos millones sino de miles de millones”, afirmó Salvini.



El funcionario, cabeza de la fuerza derechista Lega Nord, afirmó que las subas de tasas implicaron un mayor costo del dinero “para familias y empresas” pero que no hubo una contraprestación igual para “los consumidores que tienen depósitos en cuentas corrientes”.



Precisamente, lo que hará el impuesto es gravar el 40% del margen de interés neto, que es la diferencia entre lo que le paga a los ahorristas y lo que ingresa en concepto de intereses de créditos.



“Hemos dicho por meses que el BCE estaba equivocado en subir las tasas y esto es una consecuencia inevitable”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani al diario Corriere della Sera.



El impuesto ayudará también a las finanzas de Italia: en la Eurozona desde el año próximo, se reimplementará la normativa que obliga a tener un déficit máximo del 3% del PBI. Se calcula que Italia tendrá un rojo del 3,9% este año, y un 3,3% el próximo.



En el último año, el principal banco del país, Intesa San Paolo, registró un aumento del 80% en su beneficio neto a US$ 4.620 millones, mientras que su rival Unicredit registró un beneficio semestral de US$ 4.840 millones, precisó la agencia AFP.



Según calcularon analistas de Citigroup, en una nota difundida por la agencia Bloomberg, el impuesto –que se pagará por única vez- equivaldrá al 19% de las ganancias netas de los bancos de este año.



El gobierno estima que le permitirá ingresar US$ 2.200 millones a sus arcas.