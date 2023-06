El lazo sanguíneo que une las tragedias del Titanic con el sumergible de OceanGate Expedition

Wendy Rush, la esposa de Stockton Rush, el director ejecutivo de OceanGate Expedition que pilotaba el sumergible Titán que desapareció el domingo durante una inmersión en los restos del Titanic, es descendiente de dos pasajeros de primera clase que murieron cuando el transatlántico se hundió en 1912, informó el diario estadounidense New York Times. Este jueves se confirmó que todos los tripulantes del sumergible están muertos.



Rush es tataranieta del magnate Isidor Straus y su esposa, Ida Straus, dos de las personas más ricas a bordo del Titanic en su primer viaje.



Straus, nacido en 1845, era copropietario de la cadena estadounidense de grandes almacenes Macy's, mientras que su tataranieta Rush -nacida como Wendy Hollings Weil- se casó con Stockton Rush en 1986, según un anuncio de boda del diario estadounidense.



En su página de LinkedIn, Rush indicó que participó en tres expediciones de OceanGate a los restos del Titanic en los últimos dos años, al tiempo que se desempeña como directora de comunicaciones de la empresa y es miembro de la junta directiva de la fundación benéfica de la compañía.



Los antepasados de Wendy Rush son conocidos por su trágica historia de amor, ya que los sobrevivientes del Titanic recordaron haber visto al tatarabuelo de Rush, Isidor Straus, rechazar un asiento en un bote salvavidas cuando las mujeres y los niños aún esperaban para huir del transatlántico que se hundía.



Ida Straus, su esposa durante cuatro décadas, declaró que no dejaría a su esposo, y los dos fueron vistos de pie tomados del brazo en la cubierta del Titanic mientras el barco se hundía.



Una versión ficticia de la historia de los Straus fue inmortalizada por el director James Cameron, cuya película de 1997 sobre el hundimiento presenta una toma de una pareja mayor abrazándose en la cama mientras las aguas subían alrededor de su cabina.





Wendy Rush desciende de una de las hijas de los Straus, Minnie, quien se casó con Richard Weil en 1905. Su hijo, Richard Weil Jr., luego se desempeñó como presidente de Macy's New York, y su hijo, el Dr. Richard Weil III, es el padre de Rush, aseguró Joan Adler, directora ejecutiva de la Sociedad Histórica de Straus.



El cuerpo de Isidor Straus fue encontrado en el mar aproximadamente dos semanas después del hundimiento del Titanic, según los archivos del New York Times, mientras que los restos de Ida Straus nunca se recuperaron.



Los equipos de rescatistas anunciaron hoy el hallazgo de "restos" no identificados en la zona de búsqueda del sumergible desaparecido el domingo con cinco personas a bordo cuando se dirigía a explorar los restos del Titanic en el Atlántico Norte, informaron las autoridades estadounidenses.



Las comunicaciones con Titán se perdieron el domingo, dos horas después de sumergirse hacia los restos del mítico transatlántico Titanic, a casi 4.000 metros de profundidad y a unos 600 kilómetros de la isla canadiense de Terranova, en el Atlántico Norte.