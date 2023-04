Quién es Stormy Daniels, la estrella porno detrás de la imputación a Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se convertirá este martes en el primer exmandatario de ese país que es arrestado por supuestamente cometer actos delictivos.

A pesar de que Trump está siendo investigado por la justicia por otras graves sospechas, incluyendo si incitó a la insurrección durante el ataque contra el Capitolio el 6 de enero de 2021 tras perder las elecciones de noviembre de 2020 y si intentó revertir de manera ilegal su derrota electoral en el estado de Georgia, el caso que lo llevará a sentarse en el banquillo es mucho más personal, y tiene que ver con una mujer: Stormy Daniels.

Ese es el nombre artístico de Stephanie Gregory Clifford, una exactriz, guionista y directora de películas pornográficas, quien afirma que en 2006 mantuvo un encuentro sexual con Trump. Para entonces el también empresario llevaba un año casado con Melania, su esposa actual.

Según Clifford, en 2016, cuando el magnate se postuló a la presidencia, le pagó a través de su abogado Michael D. Cohen US$130.000 para que no revelara su relación extramarital.

Ese encuentro sexual -que Trump siempre ha negado rotundamente- no es el motivo de su actual señalamiento legal. Tampoco lo es el pago de dinero para supuestamente silenciar a Daniels, un acuerdo que no es ilegal.

El motivo por el que Trump enfrenta cargos es que cuando reembolsó a Cohen -un acto que el expresidente sí reconoce-, el registro del pago dice que fue por honorarios legales. Fiscales en Nueva York dicen que esto equivale a falsificar registros comerciales.

Aunque se trata de un delito penal menor, que solo acarrearía una multa, los fiscales -que no dieron a conocer públicamente los cargos que presentarán contra Trump- también podrían alegar que el pago viola la ley electoral, si consideran que el presunto intento del entonces candidato presidencial de ocultar sus pagos a Daniels fue motivado por no querer que los votantes supieran que tuvo una aventura con ella.

Encubrir un delito mediante la falsificación de registros sería un delito mucho más grave. Foto: REUTERS. El abogado Michael D. Cohen fue condenado por la justicia por fraude bancario y vulneraciones de finanzas de la campaña de Trump.

¿Quién es Stormy Daniels?

La mujer detrás del proceso legal más grave contra un expresidente en la historia de EE.UU. es una reconocida estrella porno.

Stephanie Gregory Clifford nació en Baton Rouge, en el sureño estado de Luisiana, en 1979, y es amante de los caballos.

De pequeña su sueño era ser veterinaria, pero tras el divorcio de sus padres, cuando tenía 4 años, fue criada por su madre, a quien le costaba mantener económicamente a la familia.

A los 17 años empezó a trabajar como stripper en un club.

Cuando empezó a hacerse más reconocida decidió adoptar un nombre artístico. Como fan de la banda de rock Motley Crue, decidió rendirle tributo a la hija del bajista de la banda, que se llama Storm. El apellido es en honor a la marca de whisky Jack Daniel's.

En 2000 empezó su carrera como actriz de películas para adultos con la productora Wicked Pictures, con la que tuvo una carrera prolífica. También participó en cintas de Sin City Studios.

En 2004 también empezó a dirigir películas pornográficas para Wicked Pictures y luego agregaría un rol como guionista.

La experta en cine adulto Kelly Roberts le dijo a la BBC que Stormy Daniels fue una pionera en esa industria.

"En esa época no había mujeres directoras. Era inaudito. Eran todos hombres", señaló.

Por su trabajo como directora Daniels obtuvo varios premios de la revista Adult Video News (AVN), considerados los equivalentes de los Oscar de la industria pornográfica.

Y en 2014 su nombre fue añadido a los salones de la fama de la revista AVN y de la organización X-Rated Critics Organization. Foto: GETTY IMAGES. Stormy Daniels tuvo una exitosa carrera como actriz y directora de cine porno en la década de 2000.

Según el cineasta Judd Apatow, quien le dio papeles en dos de sus películas, Daniels "no es alguien a quien subestimar".

"Es una mujer de negocios muy seria y una cineasta que ha tomado las riendas de su carrera", aseguró Apatow al New York Times en 2018.

La revelación

Ese año Stormy Daniels estuvo en boca de todos luego de que concedió una entrevista al emblemático programa televisivo 60 minutes, de la cadena CBS News, en la que dio detalles de su supuesto encuentro sexual con Trump.

Daniels dijo que había conocido al magnate -quien entonces era un famoso presentador del programa de reality The Apprentice- en un torneo benéfico de golf en un resort en Lake Tahoe, California.

Según la exactriz, Trump la invitó a cenar en su suite del hotel y le mostró una revista con la foto de él en la portada. Ella bromeó con que la usaría para darle unas palmadas en su trasero.

"Se dio la vuelta y se bajó un poco los pantalones, tenía ropa interior, y le di un par de palmadas", contó.

Daniels dijo que luego tuvo relaciones consensuadas con Trump, quien ha sido señalado por supuesto acoso sexual por otras mujeres. "No dije que no. No soy una víctima", aclaró la mujer.

Agregó que Trump le había sugerido que ella podría aparecer en su programa de televisión, y pensó en el encuentro "como un negocio". Foto: REUTERS. Stormy Daniels durante su famosa entrevista a la cadena CBS.

"Me estoy exponiendo a un posible peligro", dijo la exactriz durante la entrevista, que fue vista por 22 millones de estadounidenses (y luego sería reproducida online por millones más alrededor del mundo).

Daniels -quien ese año se divorció de su tercer marido, con quien tuvo a su única hija- dijo que sabía que se enfrentaba a una multa millonaria y a una batalla legal por romper su acuerdo de confidencialidad.

No obstante, mantuvo que ese acuerdo era inválido legalmente ya que Trump nunca lo firmó.

La mujer también aseguró que en 2011 -cinco años antes de firmar el presunto acuerdo con Trump- había sido amenazada por un hombre en la calle quien sugirió que podría lastimar a su hija si ella hablaba sobre esa relación.

Fama

Su revelación puso a Stormy Daniels en el ojo de la tormenta y causó un revuelo político en EE.UU., algo que ahora se repite luego de que el 30 de marzo un gran jurado en Nueva York decidiera imputar a Trump.

Daniels, quien en 2022 contrajo matrimonio por cuarta vez -una vez más con una exestrella del cine adulto- no ha negado que la fama que le trajo este caso la ha beneficiado económicamente.

Durante su larga batalla legal con Trump y su abogado Michael D. Cohen realizó giras por distintos clubes de striptease, bailando por mucho más dinero del que lo hacía antes.

"¿Quién rechazaría ganar más por el trabajo que ya venía haciendo?", respondió en la entrevista cuando lo preguntaron qué les diría a quienes la ven como una oportunista.

También dijo que el principal motivo por el que hablaba era para "dejar las cosas en claro" y no por la publicidad.

"Es muy importante para mí poder defenderme", señaló la exactriz, quien en 2009 había considerado una invitación para postularse como candidata a senadora republicana por su estado de Luisiana, antes de retirarse rápidamente. Foto: GETTY IMAGES. Stormy Daniels ganó mucha notoriedad tras su imputación contra Trump.

Gracias a su lucrativa carrera y fama, Daniels ha podido dedicarse a su primer amor: es dueña de varios caballos y es una premiada jinete.

El jueves, tras el anuncio de que Trump será arrestado, la mujer detrás del caso dio su reacción a través de su cuenta en Twitter:

"¡Gracias a todos por su apoyo y amor! Tengo tantos mensajes que no puedo responder... además no quiero derramar mi champán ", publicó, junto con un emoji de una carita guiñando y con la lengua afuera.

Y agregó: "¡Los pedidos de merchandising/autógrafos de #Teamstormy también están llegando! Gracias por eso también y tengan en cuenta que las entregas tardarán unos días más".