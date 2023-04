La invitación que le hizo Putin a Lula para visitar Rusia

Este martes, el Kremlin dio a conocer que el presidente ruso, Vladimir Putin, invitó a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a visitar Rusia.



Esta invitación fue cursada por Vladimir Putin la semana pasada en una reunión con al asesor especial para Asuntos Internacionales de la Presidencia de Brasil, Celso Amorim, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su conferencia de prensa diaria.



Amorim señaló la víspera al comentar su encuentro con el líder ruso que no hay una "solución mágica" para el conflicto en Ucrania.



"No hay una solución mágica, pero habrá un momento en que de un lado o del otro surgirá una percepción de que el costo de la guerra, no solo político, sino también humano y económico, será mayor que el de las concesiones para la paz", declaró al canal CNN Brasil.



Amorim estuvo reunido el jueves en Moscú con Putin en un encuentro que no estaba anunciado.



Según Amorim, el "momento" de negociar la paz "todavía no llegó, pero puede llegar más rápido de lo que se piensa" y, en ese sentido, "la existencia de un grupo de países 'neutrales', neutrales entre comillas", como Brasil, "puede ayudar".



Recordó asimismo que Lula dialogó por teléfono sobre la guerra con los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Francia, Emmanuel Macron, y en Brasilia con el canciller alemán, Olaf Scholz, porque "si queremos actuar, necesitamos hablar con todos".



El pasado marzo el mandatario brasileño dijo en un acto que no visitará Rusia ni Ucrania debido a las hostilidades en curso, pero prometió mantener su compromiso de contribuir a la paz, y en su visita del 23 de febrero a Joe Biden recordó la primera propuesta de paz para el conflicto, que había sido planteada inicialmente el día 10 de ese mes.

Foto: EFE. Lula y Joe Biden, en su encuentro en la Casa Blanca.