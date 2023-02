Emmanuel Macron tomó una decisión sobre la presencia de Francia en África

Francia ha sido durante años el país que más influencia ha tenido en África, pero eso cambió cuando China y Rusia se interesaron en la región. Este lunes, Emmanuel Macron tomó una decisión que aleja más a París del tercer continente más grande del mundo.

El mandatario francés anunció que sus bases militares serán codirigidas con los países anfitriones. Desde el Elíseo, Emmanuel Macron comunicó que las fuerzas armadas de Francia serán menos visibles y la cantidad de soldados se reducirá. Esta decisión se toma por un creciente sentimiento antifrancés que va en aumento.

Macrón anunció esta medida y puso como ejemplo a Mali, donde las autoridades pidieron la salida de la fuerza especial francesa desplegada para combatir el yihadismo en el Sahel. Decisión similar adoptó a comienzos de este año Burkina Faso.

"En efecto, hay una idea demasiado instalada de que Francia es responsable de todo y cuando hay una decepción, la gente viene y dice 'es su culpa'. No, no es nuestra culpa", dijo el mandatario

"Nuestros hijos han muerto en África luchando contra el terrorismo allí. Pero Francia sola no puede luchar contra el terrorismo en África. Ahí hay una decepción pero porque hay una suerte de malentendido. Si los Gobiernos africanos no desempeñan su papel, si transfieren todo de alguna manera a la presencia francesa, no lo conseguiremos nunca", agregó.

Reclutas del Grupo Wagner

Foto: EFE

Ante el empuje de la influencia de China y Rusia, Macron defendió un nuevo vínculo con África que pase de una "lógica de ayuda" a una "de inversión solidaria y de colaboración", extendida a ámbitos más allá de la seguridad, como la cultura, el clima, el deporte y la innovación.

El Grupo Wagner es una organización paramilitar de origen rusa que se ha asentado en África, Macron comentó que eventualmente los estados africanos prescindirán de los servicios que ofrece este grupo que "solo siembra miseria". "Es un grupo de mercenarios criminales, el seguro de vida de regímenes fallidos y golpistas", comentó.

Además, Macron culpa a Rusia por alimentar la propaganda antifrancesa.