Nuevas amenazas de bomba ponen en alerta a Francia

Los aeropuertos franceses de Lille, Nantes, Burdeos y Montpellier fueron evacuados este jueves por amenazas de bomba, un día después de que 17 aeródromos tuvieran que ser desalojados por el mismo motivo, que también obligó a vaciar de público a decenas de escuelas y al turístico Palacio de Versalles.



Las fuerzas del orden están interviniendo en esos aeropuertos para despejar dudas sobre la real existencia de bombas siguiendo el protocolo oficial, aunque el Gobierno no da mucho crédito a estas amenazas.



Las mismas se producen en un contexto particular, con el país en su nivel máximo de alerta terrorista tras el asesinato el pasado viernes de un maestro en un instituto de Arras, al norte del país, apuñalado por un yihadista de origen ruso que dijo actuar en nombre del Estado Islámico.



Mientras el ministro de Justicia, Éric Dupont-Moretti, prometió "castigar" a los "payasetes" que están provocando estos problemas, el de Transportes, Clément Baume afirmó que sus actos "no son bromas, son delitos".



Este miércoles, las amenazas de bomba afectaron a 17 aeropuertos, de los cuales 15 tuvieron que ser evacuados, lo que obligó a suspender 130 vuelos y causaron importantes retrasos en otros.