Aumenta el número de víctima fatales en la cafetería ucraniana atacada por un misil ruso

La Dirección Nacional de Policía en la región de Járkov, en Ucrania, confirmaron este martes la muerte de 53 personas tras el ataque de Rusia sobre una cafetería en la pequeña población de Groza, en el distrito de Kupiansk, una cifra que podría aumentar en los próximos días debido a las denuncias de desaparecidos.

El jefe de la Policía, Serhi Bolvinov, informó que gracias a las pruebas de ADN se ha podido confirmar la identidad de otras dos víctimas mortales, días después de que se hubiera dado por concluido el balance de 51 muertos.

"Había que recoger los cuerpos mutilados pieza por pieza. Examinamos 135 restos de cadáveres y todavía lo estamos haciendo. Los laboratorios móviles de ADN trabajan las 24 horas del día, al igual que los investigadores", explicó.

"El primer día se contabilizaron 51 muertos. Sólo 28 personas fueron identificadas durante la inspección del lugar. Ahora se han identificado 53 personas que murieron", añadió Bolvinov.

No obstante, Bolvinov adelantó que esta cifra puede no ser definitiva ya que todavía falta por aclarar el paradero de cinco personas cuya desaparición ha sido denunciada, así como por las partes de cadáveres que aún no ha podido ser identificadas, informa la agencia Ukrinform.

El pasado 5 de octubre, las fuerzas rusas lanzaron un ataque que cayó sobre una cafetería en la pequeña población de Groza, en la región de Járkov. En ese momento, casi un tercio del pueblo rendía homenaje a uno de sus vecinos muerto en combate. Entre los muertos se encontraba el hijo, la esposa y la nuera del soldado.

Se trata del ataque más mortífero que ha sufrido Járkov desde el inicio de la invasión rusa. Para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, fue "un crimen brutal" y "deliberado" contra la población civil. Sin embargo, desde el Kremlin se justificó el ataque argumentando que en aquella zona se reunía personal militar.

Dpa, T13, Youtube.