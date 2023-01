Mueren 18 personas, incluido el ministro del Interior de Ucrania, al caer un helicóptero en Kyiv al lado de una guardería

Unas 18 personas, incluido el ministro del Interior de Ucrania y varios menores de edad, murieron este miércoles cuando un helicóptero se precipitó al lado una guardería en el este de Kyiv.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, nueve personas murieron cuando el helicóptero cayó cerca del suburbio de Brovary, y otras nueve murieron en tierra, incluidos tres niños.

El ministro del Interior, Denys Monastyrsky, de 42 años, viajaba en el helicóptero junto con su primer viceministro y secretario de Estado.

Monastyrsky es la víctima de más alto perfil que muere en Ucrania desde que comenzó la guerra en ese país tras la invasión de Rusia a principios de 2022.

El subjefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kyrylo Tymoshenko, informó que el ministro se dirigía a una "zona conflictiva" de la guerra cuando el helicóptero se estrelló.

Foto: GETTY / UKRAINE MFA

El ministro del Interior, Denys Monastyrsky, y el primer viceministro Yevhen Yenin.

No hay indicios de que pueda tratarse de algo más que un accidente, aunque algunos testigos responsabilizaron a la guerra del desastre.

"Había mucha niebla y no había electricidad, y cuando no hay electricidad no hay luces en los edificios", dijo a la BBC el residente local Volodymyr.

El ministro del Interior de 42 años era un miembro destacado del gabinete del presidente Volodymy Zelensky.

Había desempeñado un papel clave en la actualización del público sobre las bajas causadas por los ataques con misiles rusos desde que Ucrania fue invadida en febrero de 2022. Foto: REUTERS

Se pudieron ver restos del helicóptero junto a un edificio residencial en Brovary.

Informes en Ucrania indican que a bordo del helicóptero también iban seis funcionarios del ministerio y tres tripulantes.

El primer viceministro, Yevhen Yenin, murió junto con el secretario de Estado, Yurii Lubkovich, cuya tarea era organizar el trabajo del ministerio.

Antes de pasar al Ministerio del Interior, Yenin era representante del gobierno de Ucrania en el exterior.