Acusan a Steve Bannon de estafar a los donantes del muro fronterizo con México

El exasesor de Trump, de 68 años, fue inculpado por un tribunal de Nueva York por los delitos de blanqueo de dinero, conspiración y fraude, según recogió CNN.



Según la acusación, Bannon habría recaudado, junto a otras personas, millones de dólares de donantes para la construcción del muro. No obstante, aunque a los donantes se les dijo que su dinero solo se destinaría a la construcción, Bannon y sus socios supuestamente canalizaron cientos de miles de dólares para sí mismos a través de organizaciones sin ánimo de lucro falsas y empresas ficticias.



No obstante, Bannon se ha declarado inocente después de la breve lectura de cargos ante el juez interino Juan Merchan, aunque ha accedido a entregar su pasaporte como condición para su fianza de que no saldría del país.



"Él (Steve Bannon) no va a ninguna parte. Tiene la intención de luchar contra estos cargos hasta el final", aseguró al juez el abogado de exasesor presidencial, David Schoen.



La acusación formal de seis cargos también afecta al grupo WeBuildTheWall.Inc, quien habría trabajado con Bannon en el plan en el año 2019.



El entonces asesor de Trump fue presidente de la "junta asesora" del grupo, que según los fiscales engañó a miles de donantes al mantener que todo el dinero recaudado se destinaría a la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur y no a las personas que realizarían el esfuerzo, según informó la cadena televisiva NBC.



Anteriormente, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, aseguró en un comunicado que Bannon "actuó como arquitecto de un esquema multimillonario para defraudar a miles de donantes en todo el país, incluidos cientos de residentes de Manhattan", según la citada cadena.



"Es un delito obtener ganancias mintiendo a los donantes, y en Nueva York, serás responsable", afirmó al exasesor de Trump en la misiva Bragg, quien más tarde ha reconocido que, de ser declarado culpable, Bannon podría enfrentar hasta 15 años de cárcel.