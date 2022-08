Todavía no logran controlar el incendio en el shopping de Punta del Este

Bomberos uruguayos continúan en la mañana de este lunes combatiendo el incendio del local Tienda Inglesa del Punta Shopping de Punta del Este que se expandió ayer y afecta a todo el centro comercial, por lo que "no está controlado aún" aunque la situación "ya es más favorable", informó la Dirección Nacional de Bomberos.



Según el último reporte de Bomberos de las 7, se "ha frenado un poco el avance de propagación, pero no está controlado aún" y se trabaja para evitar que el fuego continúe avanzando hacia el centro y sector este del shopping.



La situación de este lunes "ya es otra, más favorable", indicó el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez, al diario uruguayo El Observador.





El fuego se inició a las 4 del sábado en la panadería del supermercado Tienda Inglesa y doce horas después se había logrado frenar el avance de las llamas en el subsuelo, pero en la madrugada del domingo el incendio recrudeció y aún no pudo volver a ser controlado.



Las llamas se propagaron por todo el subsuelo y a nivel de planta baja, generando derrumbes y daños al 80% de la estructura de todo el edificio, consignó El Observador.



Según informaron desde Bomberos, el humo y gases del incendio inicial se habrían propagado a través de los ductos del aire del edificio, agravando la situación.



Por el momento no se reportaron heridos y trabajan en el lugar bomberos del destacamento de Biarritz con dos puntos de ataque al fuego en el interior del shopping, "uno al frente del local (por Av. Roosevelt) y otro por el lado opuesto sobre el estacionamiento entre las calles San Francisco y Pascual Gattas", según publicó el diario El País de Montevideo.



Desde Punta Shopping emitieron ayer un comunicado para informar que el centro comercial permanecerá cerrado hasta próximo aviso.



"Desde la madrugada del sábado los bomberos continúan trabajando incesantemente. Agradecemos la esforzada labor de todos ellos. El shopping permanecerá cerrado hasta próximo aviso, los mantendremos informados. Nuevamente, gracias por el cariño y apoyo", se expresó en el comunicado.



Según indicó el intendente del Departamento de Maldonado, Enrique Antía, unos 2.000 puestos de trabajo distribuidos en casi 200 comercios quedaron en suspenso y más de 500 que en forma indirecta tienen relación con el shopping.



"La desgracia es la cantidad de gente que hoy ya se quedó sin trabajo, capaz que más de 1.000 en Tienda Inglesa y todos los comercios cercanos. Es un mal momento para Maldonado", manifestó el intendente, según citó El País.



Por su parte, el alcalde del municipio Maldonado, Andrés Rapetti, expresó a través de su cuenta de Twitter: "Lamentable la situación de Punta Shopping. Me solidarizo con los empresarios y trabajadores damnificados por las enormes pérdidas materiales".



"En plena recuperación de la pandemia recibimos otro duro golpe en la economía local", agregó.



El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, comunicó que la cartera se reunirá hoy con las empresas afectadas para evaluar soluciones para la situación del personal de unos 200 locales, según informó El País.



En tanto, el gerente general de Tienda Inglesa, Juan Manuel Parada, aseguró el compromiso de la empresa de volver a construir el local y de "estar en pie lo antes posible".