Adiós: Apple se separa de Jony Ive, diseñador del iPhone, del Mac y del iPod

Apple tuvo, por décadas, un trabajo de diseño que los distinguió en el mundo. Los aplausos siempre correspondieron al jefe de Diseño, de la compañía, Jony Ive, quien había dejado de ser parte de Apple en 2019, pero había arreglado una asesoría que, ahora, también finaliza, según ha publicado The New York Times.

La historia cuenta que Ive diseñó el Mac, el iPod y el iPhone y que dejó la empresa en 2019 para crear su propia compañía de diseño, LoveFrom. Sin embargo, tenía un contrato con Apple que valía más de 100 millones de dólares. Ahora, que llegó el momento de renovarlo, se inclinaron por no hacerlo.

Según lo difundido, "en Apple evaluaron que los pagos a Ive eran demasiado altos; además, no gustó que Ive se llevara a varios diseñadores de la compañía a LoveFrom. Ive quería elegir libremente a los clientes sin la aprobación de Apple, lo cual tenía prohibido por el contrato", ilustra The New York Times.

"Ni bien el diseñador Ive dejó Apple, el gigante tecnológico se convirtió en uno de los principales clientes de LoveFrom. Además, el acuerdo restringía a Ive de trabajar con clientes que el fabricante de iPhone pudiera considerar competidores, así como comprometía al diseñador a participar en el desarrollo de futuros productos de la compañía", aporta Rt.

