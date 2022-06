La Scala de Milán se la juega: abre temporada con una ópera de Rusia

No se prestaron a censuras de obras artísticas universales: el Teatro de La Scala de Milán dará por abierta su nueva temporada el 7 de diciembre con la ópera rusa 'Borís Godunov'. Se trata, como se sabe, de la obra maestra del compositor Modest Músorgski, y el teatro ya había planificado hacerla, antes de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania.

De esta manera, el gerente general de La Scala, Dominique Meyer, salió a defender la decisión, asumida, asegura, hace años. A la par, también defendió la decisión de contratar artistas de Rusia.

Y lo hizo de modo contundente: "No estoy a favor de la caza de brujas", manifestó a Sky Tg24. "No estoy a favor de la cancelación de las óperas rusas y cuando leo a Pushkin, no me escondo", indicó.

El gerente dejó en claro que no tiene nada en contra de los artistas de Rusia y dijo que toma toda la responsabilidad por estas decisiones, aceptando que muchos les pidieron cambiar la obra inaugural.

A su turno, Riccardo Chailly, director musical del prestigioso teatro, también defendió que "no es correcto y es grave penalizar a los artistas. Las obras maestras de la historia de la música permanecen para siempre y, por lo tanto, tienen un significado universal", dijo, según la nota.

En tanto, aporta Rt, Beppe Sala, alcalde de Milán, refirió que 'Borís Godunov' es anterior al conflicto de Ucrania y comentó que es "una ópera extraordinaria".

SkyTg24, Rt, Wikipedia, Euronews, Youtube.