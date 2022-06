Volomídir Zelenski concreta una súbita provocación a Vladimir Putin

El ejército ucraniano resiste en la ciudad de Severodonetsk, en la región de Lugansk, en el este del país, la fuerte ofensiva lanzada por los rusos para hacerse con este enclave estratégico que les podría llevar a controlar toda esa zona limítrofe con Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizó en las últimas horas un "viaje de trabajo" a las regiones de Zaporiyia, en el sur, y Donetsk y Lugansk, para mostrar el "orgullo" que siente, según dijo, por los ciudadanos que resisten en esas zonas.

Se trata, sin dudas, de una provocación para su enemigo ruso, el presidente Vladimir Putin, quien está poniendo grandes esfuerzos en ganar esa región, plagada de sentimientos separatistas prorrusos.

No obstante, no es lo único que está ocurriendo en torno a esta sangrienta guerra, que amenaza con crecer aún más, tras los envíos de armas de largo alcance que llegarán a Ucrania, de manos de Estados Unidos y sus aliados.

La última hora de la guerra en Ucrania

Tres muertos en ataque a Járkov (este) y decenas de heridos en Mykolaiv (sur)

Los ataques rusos han continuado en las últimas horas en Járkov, la segunda ciudad del país, donde al menos han muerto tres personas, y en Mykolaiv, en el sur, una región parcialmente controlada por los invasores, según informan este lunes las agencias locales ucranianas.

Según el gobernador de la región de Járkov, Oleh Synehubov, las fuerzas rusas intensificaron en las últimas horas el bombardeo de las zonas residenciales donde, además de los fallecidos, ha habido diez heridos entre los civiles.

Járkov, en el este de Ucrania y cercana a la frontera rusa, se ha convertido en un punto de acceso de las tropas rusas hacia las regiones de Lugansk y Donestk, que tratan de controlar desde hace semanas.

Rusia pierde otro general en una batalla en Ucrania, según Kiev

El general ruso Roman Kutuzov ha fallecido en el frente ucraniano, durante un enfrentamiento en la región oriental de Lugansk, informaron este lunes en un mensaje en su cuenta de Facebook, las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Kutuzov murió cerca de la ciudad de Popasna, en la citada región prorrusa que está siendo fuertemente bombardeada por las tropas enviadas por Moscú en los últimos días.

"El comandante del 1er Cuerpo del Ejército de los orcos (como llaman los ucranianos a los soldados rusos y sus aliados) de la República Popular de Donetsk, el general de división Roman Kutuzov, ha sido oficialmente desnazificado y desmilitarizado", precisa el mensaje castrense.

La posición ucraniana en Severodonetsk (este) empeora ante la ofensiva rusa

La situación del ejército ucraniano en la ciudad de Severodonetsk, en el este de Ucrania y un enclave estratégico para controlar la región de Lugansk, empeora en medio de la intensa ofensiva rusa, según informó ester lunes Serhii Haidai, jefe de la Administración Militar Regional de Lugansk.

"Después de recuperar la mitad de la ciudad durante una contraofensiva reciente, el ejército ucraniano en Severodonetsk está bajo un nuevo ataque, ocupando posiciones en la parte industrial de la ciudad", precisó el responsable militar.

Dijo que "la táctica rusa es borrar todo de la faz de la tierra, para que no haya nada que defender” y agregó que el nivel de daño en varios asentamientos de esta región, limítrofe con Rusia, podría compararse con el sufrido en la costera ciudad de Mariúpol, que fue arrasada.

Reino Unido anuncia el envío a Ucrania de un sistema de lanzacohetes múltiples por la guerra con Rusia

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este lunes que procederá al primer envío a Ucrania de un sistema de lanzacohetes múltiples con un alcance de 80 kilómetros, muy por encima de la artillería que posee Kiev, en el marco de la guerra desatada el 24 de febrero con Rusia por la orden de invasión dada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"No podemos permanecer de brazos cruzados mientras la artillería de largo alcance rusa arrasa ciudades y mata a civiles inocentes", ha dicho el primer ministro británico, Boris Johnson, en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

"Reino Unido regalará a las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzacohetes múltiples para que puedan repeler de forma efectiva la ofensiva rusa", ha agregado.

El Gobierno ucraniano afirma que 32 periodistas han muerto ya en la guerra

El ministro de Cultura ucraniano, Oleksandr Tkachenko, afirmó este lunes que desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero son ya 32 informadores los que han perdido la vida en el conflicto.

"Este año, el Día del Periodista tiene un sabor amargo," escribió Tkachenko en su cuenta de Telegram, en la jornada que Ucrania dedica desde 1994 a reconocer la labor de los profesionales de los medios de comunicación.

"Es el cuarto mes de guerra a gran escala y hemos perdido a 32 periodistas. Durante los ocho años anteriores de guerra, perdimos a más todavía," afirmó en relación con las hostilidades que comenzaron en 2014 en el este de Ucrania.

Al menos 8 muertos en los bombardeos rusos sobre el Donbás (este) en 24 horas

Al menos 8 personas han muerto y 4 resultaron heridas en las últimas 24 horas en los bombardeos de las tropas rusas sobre un total de 22 asentamientos de la región del Donbás, en el este de Ucrania, informó este lunes en Facebook el servicio de prensa de las Fuerzas Conjuntas ucranianas.

"Durante las últimas 24 horas (...), las tropas rusas dispararon contra 22 asentamientos en las regiones de Donetsk y Lugansk", que conforman el Donbás, aseguró el comunicado castrense, según la agencia local Ukrinform.

Los militares enumeraron las localidades bombardeadas: Avdiivka, Kramatorsk, Nueva York, Sloviansk, Khromove, Druzhkivka, Chasiv Yar (en la región de Donetsk); y Sievierodonetsk, Borivske, Lysychansk, Pryvillia, Novodruzhesk, Bilohorivka, Zolote, Hirske, Komyshuvakha, Toshkivka, Vrubivka, Syrotyne, Mykolaivka, Metiolkine (en Lugansk).

Ucrania cifra en más de 31.000 el número de soldados de Rusia muertos desde el inicio de la guerra

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado este lunes en más de 31.000 el número de militares rusos muertos en el marco de la guerra desencadenada el 24 de febrero por la orden de invasión dada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que "unos 31.250" soldados han muerto desde el inicio de las hostilidades, incluidos alrededor de cien en los combates registrados durante las últimas 24 horas.

"No es aceptable": el primer ministro luxemburgués envió un mensaje de texto a Viktor Orbán sobre el Patriarca Kirill

La retirada de última hora del Patriarca Kirill, jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, de la última lista de sanciones de la UE, por la objeción de Hungría, fue "inaceptable", dijo Xavier Bettel, primer ministro de Luxemburgo, a Euronews.

Hungría planteó su objeción días después de que los líderes de la UE se reunieran en Bruselas para aprobar el sexto paquete de sanciones, que también incluye una prohibición parcial de las importaciones de petróleo ruso.

"Lo que ha ocurrido esta semana, con [el Patriarca] Kirill, no es aceptable", dijo Bettel a Euronews en el Congreso del Partido ALDE de 2022, en Dublín, donde se reunieron los líderes liberales de toda Europa.

"Teníamos un acuerdo. Y un acuerdo es un acuerdo. Y no es el día después cuando dices que no se acepta el acuerdo porque alguien está en la lista de sanciones. Y se sabía que Kirill estaba en la lista de sanciones", dijo el primer ministro.

"Envié un SMS a Viktor para decirle que esto no era aceptable, que realmente no me hacía gracia. Que no era aceptable. Todavía estoy esperando una respuesta".

El Kremlin dice que cumplirá todos sus objetivos en Ucrania

El Kremlin insistió, cuando se cumplen más de 100 días desde el inicio de la campaña militar en Ucrania, que conseguirá "todos los objetivos" de su "operación militar especial", que ya está dando "ciertos resultados".

"Muchas localidades han sido liberadas de fuerzas ucranianas pronazis y elementos directamente nacionalistas y se han creado posibilidades para que vuelva la vida pacífica", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó, sin mencionar los cien días de duración de la campaña bélica, que "esta labor continuará hasta el momento, cuando se alcancen todos los objetivos de la operación militar" rusa en Ucrania.

España ofrece a Moldavia acoger a 2.000 de sus refugiados ucranianos

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofreció a la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, acoger en España a 2.000 de los 80.000 refugiados ucranianos que permanecen actualmente en este país.

Sánchez hizo público ese ofrecimiento en una declaración junto a Sandu con motivo de su visita al país, la primera de un jefe del Ejecutivo español y que coincide con la jornada en que se cumplen cien días de la invasión rusa de Ucrania.

Desde Chisinau, la capital moldava y situada a menos de una hora de la frontera con Ucrania, el presidente del Gobierno condenó la "brutal agresión" de Vladímir Putin y trasladó su solidaridad tanto al país atacado como a otros, entre ellos Moldavia, que sufren especialmente sus consecuencias.

"España está con Moldavia", afirmó Sánchez, quien respaldó la integridad territorial del país en sus fronteras reconocidas internacionalmente, lo que incluye la autoproclamada república de Transnistria.

