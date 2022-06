Video: esta es la canción que hoy más mueve a los ucranianos

Tras la invasión rusa a Ucrania de febrero último, una canción dedicada a militares ucranianos que participaron en la Primera Guerra Mundial recobró popularidad y se convirtió en el himno de la resistencia. Se trata de “Oh, viburnum rojo (planta con flores blancas, con frutos rojos) en el prado”.

Compuesta por el poeta y escritor Stepan Charnetsky (1881-1944) en honor a los fusileros de Sich, una unidad militar del Ejército Popular Ucraniano que luchó en tiempos de la Primera Guerra Mundial, el color rojo de esta planta se relaciona -metafóricamente- con la sangre, la guerra, el renacimiento y el amor por Ucrania.

¿Por qué esta canción hoy toca el corazón de los ucranianos? Es que mientras Rusia comenzaba a invadir Ucrania, el cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk abandonó una gira que estaba haciendo en Estados Unidos y regresó a su país para luchar contra Rusia. Y en Kiev lanzó una versión a capella, que alcanzó millones de visitas en las redes cuando David Scott, artista sudafricano y DJ conocido como The Kiffness, lo convirtió en un hit con 10.255.696 visualizaciones en Youtube al día de hoy. A la vez, la canción Hey Hey Rise Up (Pink Floyd) que incluye fragmentos de esta canción, tras su estreno el 7 de abril último también supera los 10 millones de clics en Youtube.

Entre las nuevas versiones de “Oh, viburnum rojo en el prado” (“Oh, The Red Viburnum In The Meadow" en inglés) se destacan las de Natalia Oleksiyivna Mohylevska, artista ucraniana, y la realizada en Lituania por Elizaveta Izmalkova, ucraniana de 21, que reunió a 300 personas para hacer esta conmovedora versión con cerca de 2,5 millones de clic.

A continuación, una nueva versión que incluye las nombradas y otras más: