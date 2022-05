Ucrania: soldados del colectivo LGBTQ pelean en la guerra contra Rusia

Los integrantes de la comunidad LGBTQ de Ucrania que se alistan para la guerra contra la Rusia de Vladimir Putin han empezado a coser la imagen del unicornio, el mítico animal en sus uniformes, justo debajo de la bandera nacional.

"La práctica se remonta al conflicto de 2014, cuando Rusia invadió y anexionó la península de Crimea de Ucrania, “cuando mucha gente dijo que no había gente gay en el ejército”, dijo a Reuters Zhuhan, quien actúa, dirige y enseña en un teatro, mientras se vestían junto a Romanova en su apartamento para su segunda rotación de combate de tres meses", explica Euronews.

“Así que ellos (la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y ‘queer’) eligieron el unicornio porque es como una criatura fantástica ‘inexistente’”.

En tanto, Oleksandr Zhuhan y Antonina Romanova, soldados voluntarios, hacen las maletas para volver al servicio activo, contemplan la insignia del unicornio que da a su uniforme una rara distinción: un símbolo de su calidad de pareja de militares LGBTQ de la Ucrania de Volodímir Zelenski.

"Zhuhan y Romanova, que se identifica como persona no binaria con el pronombre 'ella' y se trasladó a la capital desde Crimea tras ser desplazada en 2014, se conocieron gracias a su trabajo en el teatro. No tenían entrenamiento en el uso de armas pero, tras pasar un par de días en un escondite en su baño al comienzo de la guerra, decidieron que tenían que hacer algo más", sigue Euronews.

La nota, de Horaci Garcia, continúa, textual, de este modo: “Sólo recuerdo que en un momento dado se hizo evidente que sólo teníamos tres opciones: escondernos en un refugio antibombas, huir y escapar o unirnos a la Defensa Territorial (voluntarios). Elegimos la tercera opción”, dijo Romanova.

El unicornio distintivo. (Reuters)

Rusia dice que sus fuerzas están en una “operación especial” para desmilitarizar Ucrania y librarla de los nacionalistas radicales antirrusos. Ucrania y sus aliados lo califican de falso pretexto para una guerra de agresión.

Para Zhuhan y Romanova, su vocación les da un sentido de responsabilidad adicional.

“Porque lo que hace Rusia no es sólo tomar nuestros territorios y matar a nuestra gente. Quieren destruir nuestra cultura y (…) no podemos permitirlo”, dijo Zhuhan.

No al acoso

Su primera misión en los alrededores de Mikolaiv, en el sur de Ucrania, a unos 135 km del puerto de Odesa, cambió sus vidas. Combatieron en la misma unidad y les resultó aterrador, Zhuhan contrajo una neumonía, pero, según la pareja, sus compañeros de combate les aceptaron.

“No había agresiones, ni acoso. (…) Era algo inusual para los demás. Pero, con el tiempo, la gente empezó a llamarme Antonina, algunos incluso utilizaban mi pronombre femenino”, dijo Romanova.

Hubo muchas palmadas en la espalda cuando se unieron a su nueva unidad en la estación central de Kiev para un segundo período de tres meses. Zhuhan y Romanova conocían a algunos miembros del equipo, pero los jefes no estaban en la comisaría.

“Tengo un poco de preocupación por eso”, dijo, el estado de ánimo se volvió más sombrío mientras la unidad se dirigía a su tren al anochecer. “Sé que en algunas unidades las normas son más estrictas. (…) No era así en nuestra (primera) unidad”.

El malestar de Zhuhan se disipa cuando un comandante deja claro su rechazo a tolerar la homofobia y un oficial de mayor rango dice que lo único importante en el frente es ser un buen combatiente, cuenta posteriormente a Reuters por teléfono.

Pero hay un temor primordial, expresado en su apartamento, que permanece: “Lo que me preocupa es que, en caso de que me maten durante esta guerra, no permitan que Antonina me entierre como yo quiero”, dice Zhuhan.

“Prefieren que mi madre me entierre con el cura leyendo oraciones tontas. (…) Pero yo no creo en Dios y no quiero eso”.

Euronews, Horaci Garcia, Reuters, Wikipedia.