Día del Trabajador: millones de personas salen a las calles en todo el mundo

El Día del Trabajador se celebra este domingo en todo el mundo y también resulta una fecha particular para visibilizar las distintas problemáticas laborales que se sufre en cada país. Esto resulta en una jornada de lucha y protestas.

En París, por ejemplo, el día quedó empañado por los altercados, el 1 de Mayo reunió en diferentes ciudades de Francia a miles de manifestantes en un ambiente marcado por la inminencia de una coalición de partidos de izquierda para las legislativas francesas de mediados de junio.

En la capital francesa, se registraron, como otros años, disturbios al margen de la manifestación principal, atribuidos a pequeños grupos de radicales encapuchados que rompieron e incendiaron mobiliario urbano, restaurantes de comida rápida o sucursales bancarias.

Los principales sindicatos de Italia volvieron hoy a celebrar su gran manifestación del 1 de Mayo, tras dos años de pandemia, para exigir medidas que ayuden a las familias a afrontar en encarecimiento de la energía, entre otras reclamaciones.



Los tres principales sindicatos italianos, CGIL, CISL y UIL, se congregaron bajo el lema "Al trabajo por la paz" a los pies de la basílica de San Francisco en Asís (centro), pues en el centro de la jornada estuvo el rechazo a la invasión rusa de Ucrania.



Sus respectivos líderes reclamaron al Gobierno medidas contra la inflación, que apuntalen la recuperación tras más de dos años y medio de pandemia, una renovación de los convenios colectivos, acciones contra el cambio climático y, sobre todo, inversiones que ayuden a las familias a paliar la escalada de los precios de la energía.

Por su parte, miles de trabajadores se manifestaron este domingo en España convocados por los sindicatos mayoritarios para celebrar el avance de los derechos laborales, aunque urgieron subidas salariales y otras medidas para compensar los perjuicios de la inflación, además de solidarizarse con los ucranianos.



En la manifestación de Madrid de este 1 de Mayo, los líderes sindicales advirtieron de que "queda mucho por conseguir", por ejemplo en relación con las causas e indemnizaciones de los despidos, y a pesar de la subida del salario mínimo (SMI) o la ley por la que los repartidores autónomos de las plataformas digitales pasan a ser asalariados.

1 de Mayo en Latinoamérica

Unos 200 trabajadores venezolanos protestaron este domingo en Caracas, en el marco del 1 de Mayo, para exigirle al Gobierno de Venezuela mejores condiciones laborales que incluyan un "salario digno", el respeto a los convenios colectivos y el cese de la "persecución".

"Hoy en Venezuela están conculcados totalmente los derechos, hoy en Venezuela no podemos hablar de salario digno, no podemos hablar de que se discuten los contratos colectivos, no podemos hablar de la seguridad social porque fue prácticamente eliminada", señaló a Efe el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano.