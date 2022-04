El primer ministro de Perú elogió a Hitler como modelo de gestión

Tal y como informó el diario La República, Torres defendió que Hitler dio la orden de construir autopistas y aeropuertos tras un encuentro con el dictador italiano Benito Mussolini en el que admiró una carretera que iba desde Milán a Brescia.



"Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que esforzarnos, hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación", afirmó el primer ministro peruano.



Tras el escándalo provocado por estas palabras, que adquirió incluso dimensiones internacionales, Torres solicitó disculpas al embajador de Israel para precisar que, junto con esos elogios, también había asegurado que (Hitler) era "un gran criminal". "No es que esté tomando la Alemania de aquella época o a Hitler como ejemplo a seguir porque he dicho también que fue un gran criminal, un gran delincuente", sostuvo.



"Lamentamos que el discurso político peruano incluya a referentes como Hitler y Mussolini como ejemplo de prosperidad. Regímenes de muerte y terror no pueden ser una muestra de progreso", respondió la Embajada de Israel en Perú en un mensaje en su perfil oficial de Twitter.



Asimismo, recordó la legación diplomática que "Hitler fue responsable de la muerte de 6 millones de judíos", por lo que "elogiarlo es una ofensa para las víctimas de ese tragedia mundial", si bien posteriormente agradecieron a Torres sus disculpas públicas ante estos comentarios.



Por su parte, la Embajada de Alemania en Lima no fue menos contundente en sus palabras al enfatizar que "Adolf Hitler fue un dictador fascista y genocida en cuyo nombre se llevó a cabo la peor guerra de todos los tiempos".



"Hitler no es el referente adecuado como ejemplo de ningún tipo", señaló la Embajada alemana en un comunicado en su perfil oficial de Facebook, para recordar que en ese país "se cometió un genocidio de seis millones de judíos".



La Asociación de Judíos de Perú también condenó estas palabras en un comunicado al asegurar que "no es la primera vez que sucede". "La gravedad de estas expresiones no amerita ni explicaciones ni medias disculpas", tal y como recoge el diario El Comercio.