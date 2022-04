Bomba: Twitter evalúa aceptar la oferta de compra de Elon Musk

Twitter está reconsiderando la oferta de 43.000 millones de dólares planteada por Elon Musk para hacerse con la compañía, según informó este domingo The Wall Street Journal (WSJ), que ve ahora más factible que las dos partes negocien un acuerdo que inicialmente parecía difícil.



El diario neoyorquino, que cita a fuentes anónimas conocedoras de la cuestión, señaló que la red social está volviendo a analizar la propuesta de Musk después de que el fundador de Tesla anunciase esta semana que dispone de 46.500 millones de dólares en financiación para sacar adelante la operación.



Según el WSJ, las dos partes tenían previsto reunirse este domingo para discutir la oferta del multimillonario empresario.



Twitter, según esas mismas fuentes, está finalizando una estimación del valor de su negocio y podría insistir en ciertas condiciones para aceptar la propuesta de Musk, entre ellas que el comprador cubra las protecciones financieras en caso de que se llegue a un acuerdo y finalmente la operación no se cierra.



Según el periódico, se espera que Twitter se pronuncie como muy tarde cuando dé a conocer sus cuentas trimestrales el próximo jueves, aunque esa respuesta no tiene por qué ser definitiva, sino que la compañía podría dejar la puerta abierta para buscar otras ofertas o negociar distintas condiciones con Musk.



De entrada, la expectativa era que la compañía rechazase la venta al fundador de Tesla, después de que aprobase en un primer momento medidas para retrasar o evitar la compra.



Según el WSJ, en los últimos días Musk se ha reunido en privado con varios importantes accionistas de Twitter para presentarles su propuesta, que habría convencido a varios de ellos.



El considerado hombre más rico del mundo lanzó el pasado 14 de abril una oferta de 43.000 millones de dólares por la compañía, a razón de 54,20 dólares por acción, frente a una cotización actual que está por debajo de los 49 dólares.



Musk es ya propietario de más de un 9% de los títulos de Twitter, una red social en la que es muy activo, pero donde denuncia la existencia de problemas de libertad de expresión que, según ha dicho, quiere solventar.