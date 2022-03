El desafiante mensaje de Volodímir Zelenski a la OTAN

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, criticó este viernes a la OTAN por la negativa de imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, medida que Kiev solicita desde hace días para frenar a Rusia.



"Sabiendo que los nuevos ataques y víctimas son inevitables, la OTAN ha tomado la decisión de no cerrar el cielo sobre Ucrania", dijo Zelenski en un nuevo mensaje de vídeo, publicado en redes sociales.



Según el mandatario ucraniano, la inteligencia de los países de la Alianza "conoce muy bien los planes del enemigo".



"Creemos que los países de la OTAN han creado la narrativa de que el cierre del cielo de Ucrania provocará una confrontación directa" entre Rusia y el bloque euroatlántico, agregó.



Al final de su discurso, Zelenski admitió no obstante que en la OTAN también hay países amigos, que ayudan a Ucrania "pese a todo".



"Por eso nos sentimos solos y continuamos luchando. Vamos a defender nuestro país y liberar nuestra tierra", afirmó.



El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, reiteró hoy su rechazo a que la OTAN contribuya a imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania ya que, aseguró, los aliados tienen la responsabilidad de que la guerra iniciada por Rusia "no se extienda" fuera de ese país.



Blinken coincidió con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que hoy rechazó también que la OTAN vaya a contribuir a esa zona de exclusión aérea que pedía Kiev.



La única forma de implementar dicha zona de exclusión aérea, apuntó Blinken, sería "enviando aviones de la OTAN a derribar aviones rusos". "Esto podría llevarnos a la guerra con Rusia. No vamos a entrar en una guerra con Rusia, pero vamos a dar a los ucranianos métodos para defenderse", dijo.