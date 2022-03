La ONG Save the Children alerta de que la guerra en Ucrania implica un grave riesgo de hambruna para miles de niños

La ONG, presente en 130 países y fundada en 1919 por Eglantyne Jebb para ayudar a los millones de niños refugiados y desplazados diseminados por Europa después de la Primera Guerra Mundial, solicitó ayer el cese de hostilidades no solo para proteger a los niños de Ucrania, sino también para evitar un mayor incremento de la que a su juicio ya es "la peor crisis mundial de hambre de este siglo".



Rusia y Ucrania son dos de los principales exportadores de trigo a nivel global, de hecho en conjunto suministran más de una cuarta parte del trigo que se consume en el mundo. En este contexto, la organización ha alertado de que la actual situación de conflicto "va a provocar un fuerte aumento de los precios mundiales de los cereales y se prevé que el precio del trigo suba el doble en algunos países".



Así, la directora de Save the Children en Yemen, Rama Hansraj, ha señalado que la crisis en Ucrania está teniendo un "efecto dominó" en otros puntos del planeta, incluido Yemen, país en el que unos ocho millones de menores se encuentran al borde de la hambruna, situación bastante similar a la que ocurre en Líbano, donde hasta el 80 por ciento de las importaciones de trigo provienen de Ucrania y Rusia, con lo que "la escasez de alimentos básicos o las nuevas subidas de precios de los alimentos agravarán una situación ya desesperada", señaló la directora de Save the Children en el país, Jennifer Moorehead.



"No es exagerado decir que en Líbano la supervivencia de los niños pende de un hilo. El trigo importado de Ucrania es un salvavidas vital; cortarlo llevará sin duda a las familias libanesas al borde del abismo", ha puesto de manifiesto la directora del organismo humanitario.



En esta misma línea, otra de las naciones sobre las que Save the Children ha centrado su atención es Siria, donde la producción nacional de trigo se ha hundido en la última década y, en un intento por garantizar el suministro de este alimento, las autoridades del país se dedicaron a importar trigo ruso a lo largo de 2021.



"Mientras el mundo se vuelca en una nueva crisis, las necesidades de los niños y niñas sirios alcanzan un nivel récord. Una crisis alimentaria mundial provocada por la situación en Ucrania conlleva nuevas amenazas a las que estos niños y niñas no pueden hacer frente", ha lamentado la directora de la ONG para Siria, Sonia Khush.



"El conflicto se produce en un momento en el que el mundo se enfrenta a la peor crisis de hambre de este siglo, ya que el número de personas en riesgo de hambruna ha aumentado un 60 por ciento desde antes de la pandemia del COVID-19. Actualmente, se estima que 45 millones de personas en 43 países están en riesgo de hambruna frente a los 27 millones de 2019", concluyó el comunicado de la ONG.