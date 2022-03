La alarmante frase de Macron tras reunirse con Vladimir Putin

El presidente francés, Emmanuel Macron, cree que "lo peor está por venir" en el conflicto en Ucrania tras una conversación telefónica que mantuvo con su par ruso, Vladimir Putin, quien le expresó su determinación a seguir la ofensiva y que podría "tomar el control" de todo el país.



En una conversación que duró una hora y media, Putin afirmó a Macron que la operación rusa se desarrolla "acorde a los planes" y que podría "intensificarse" si los ucranianos no aceptan sus condiciones, informó el despacho del mandatario francés, según reprodujo la agencia de noticias AFP.



Por su parte, el servicio de prensa del Kremlim precisó que Putin le hizo saber a Macron que las dilaciones se traducirán en nuevas demandas hacia Kiev.



"Se enfatizó que los objetivos de la operación militar especial se cumplirán en cualquier caso, y los intentos de ganar tiempo prolongando las negociaciones sólo conducirán a demandas adicionales a Kiev en nuestra posición negociadora", sostiene la nota, recogida por la agencia de noticias Sputnik.



Además, el mandatario reiteró a Macron que la operación rusa busca impedir amenazas desde el territorio ucraniano. "Se trata de la desmilitarización y el estatus de neutralidad de Ucrania, para que su territorio nunca suponga una amenaza para Rusia", según el texto.



Asimismo, el líder ruso se refirió al "papel sustancial de los neonazis ucranianos en la política estatal de Kiev". Agregó que Rusia tiene la intención de continuar luchando contra los combatientes de formaciones nacionalistas en Ucrania que "cometen crímenes de guerra, incluida la colocación de equipos bélicos en barrios residenciales y el uso de la población civil como escudo humano".



Macron, por su parte, le dijo que estaba cometiendo "un error grave" y que su actuación no era conforme a la realidad ni podía justificar su violencia y el precio que va a pagar su país, que acabará "aislado, debilitado y bajo sanciones" durante un largo periodo de tiempo.



Por otro lado, Putin expresó su desacuerdo con el discurso pronunciado en la víspera por Macron, quien afirmó que era "mentira" que Rusia estuviera luchando contra el nazismo en Ucrania.



El líder francés insistió ayer que Rusia no es el país agredido sino el "agresor" y que la guerra "no es un conflicto entre la OTAN y Rusia".