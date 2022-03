El insólito motivo por el que Rusia pospuso la guerra a pedido de China

El Gobierno de China le pidió a Rusia que no comenzara la invasión a Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en China, según el diario The New York Times (NYT).

El diario apunta que de acuerdo con un "informe de inteligencia Occidental", altos funcionarios del Gobierno chino tenían "algún nivel conocimiento sobre los planes o intenciones rusas de ir a la guerra" antes del comienzo de la agresión militar, que arrancó el 24 de febrero, cuatro días después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos.

Las informaciones intercambiadas entre miembros de los Gobiernos chino y ruso fueron interceptadas por los servicios de inteligencia de un país occidental.

El presidente chino, Xi Jinping, y Vladimir Putin cerraron filas frente a Occidente en una reunión celebrada el pasado 4 de febrero en Pekín y se comprometieron a afrontar juntos lo que consideraban "amenazas a la seguridad" tras reunirse en vísperas de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china.

En un comunicado conjunto, ambos líderes expresaron estar en contra "a una mayor expansión de la OTAN" y pidieron a la Organización Trasatlántica que abandonara las "mentalidades propias de la guerra fría" y que respetara "los intereses y la soberanía de otros países".

Según funcionarios británicos, citados por el medio estadounidense, el comunicado conjunto era una clara señal del respaldo chino, algo que China no hubiese aceptado si Rusia invadía a Ucrania en plenos Juegos Olímpicos.

Según fuentes del Gobierno de EE.UU., en media decena de reuniones entre representantes de Washington y Pekín, incluida una con el embajador chino horas antes del comienzo de la invasión, los funcionarios mostraron su escepticismo sobre un ataque ruso contra Ucrania.