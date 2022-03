Fuerzas rusas asesinan en Ucrania a un periodista de The New York Times

Las tropas rusas han abatido a un periodista colaborador del diario estadounidense The New York Times y otro informador resultó herido en un tiroteo ocurrido en Irpen, una localidad ubicada al oeste de Kiev, según informó la policía de la capital ucraniana en su página de Facebook.



El suceso fue confirmado también por el Parlamento del país en su cuenta de Twitter, que muestra fotos de la víctima, al parecer un camarógrafo.



Los "invasores (rusos) matan cínicamente incluso a los periodistas de los medios internacionales que intentan mostrar la verdad sobre las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania", dijo el jefe de policía en la región de Kiev, Andriy Nebitov,



"Hoy, un corresponsal de 51 años del mundialmente famoso del New York Times fue asesinado a tiros en Irpen. Otro periodista resultó herido. Actualmente, están tratando de sacar a la víctima de la zona de combate”, escribió Nebitov en Facebook.



Cliff Levy, uno de los responsables del diario neoyorquino, mostró en Twitter, su profunda tristeza "al enterarse de la muerte de un periodista estadounidense en Ucrania, Brent Renau", quien según explica, era "un fotógrafo y cineasta talentoso".

Noticia en desarrollo...