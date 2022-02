La centroizquierda gana en Costa Rica, pero habrá segunda vuelta

José María Figueres, exmandatario y candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) lidera con el 27,29% el conteo de los votos para alcanzar la Presidencia de Costa Rica, según el informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con casi el 80% de las mesas escrutadas.

El candidato Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático, está el segundo lugar con el 16,66%. Además, Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR) de la derecha conservadora, cuenta con el 14,93 % de los votos.

De esta manera, ninguno de los candidatos obtiene más del 40% de los votos que hacen falta para ganar en primera vuelta, por lo que los dos candidatos más votados, hasta ahora Figueres y Chaves, irán a balotaje el 3 de abril.

El país elige nuevo presidente, dos vicepresidentes y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

Hubo escasa participación: alrededor del 60%. Es la mayor tasa de abstencionismo en Costa Rica desde la fundación de la Segunda República, en 1948. En ese entonces, el récord fue del 35,3%. No obstante, el nivel de la no asistencia no ha caído por debajo del 30% a partir de 1998, publica el diario Delfino. En el 2018, fue del 34,3%.

Asimismo, "hasta los últimos sondeos que se publicaron antes de la veda electoral, los indecisos estaban a la cabeza de las encuestas, con más de 30 % que aún no había definido por quien votar. Por su parte, la investigadora de CELAG, Nery Chaves García, destaca que a pesar de que hay tantos candidatos, no hay variedad política y solo dos se pueden identificar como una alternativa al sistema económico neoliberal", aporta Rt.

Y cierra: "con estas elecciones, Costa Rica abre la agenda electoral de 2022 en América Latina, donde Colombia y Brasil también tienen previsto elegir a su nuevo presidente".

Tse.go, Delfino, Rt.