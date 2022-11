Arash-2, el dron iraní kamikaze imposible de interceptar por Ucrania

Según el Institute for the Study of War, con sede en Londres, Rusia podría estar quedándose sin reservas de misiles de corto alcance, lo que habría llevado a Moscú a acudir a Teherán en busca de un armamento mucho más barato y tal vez más mortífero, los drones kamikaze, utilizados extensivamente en las últimas semanas.

De hecho, los sistemas antiaéreos de Ucrania, tal y como señaló el propio vocero de las Fuerzas Aéreas de ese país, Yuriy Ihnat, tienen poco que hacer ante este tipo de armas: "Actualmente no tenemos una defensa efectiva contra ellos. En teoría, es posible derribarlos, pero es muy difícil hacerlo con los medios que tenemos".

En vista de su éxito, la destrucción del 30% de la infraestructura energética de Ucrania y 4,5 millones de ucranianos sin electricidad, el Kremlin continúa comprando este sofisticado armamento de sus aliados iraníes. Su nueva apuesta ahora son los modelos de drones kamikaze Hahed-136 y Arash-2, además de los drones de vigilancia Mohajer-6.

El Arash-2 es un arma a medio camino entre el dron y el misil de corto alcance que las autoridades militares iraníes desarrollaron con un objetivo concreto, atacar las ciudades israelíes, para lo que necesitaban desarrollar un dron inteligente capaz de burlar el complejo escudo antimisiles israelí conocido como "cúpula de hierro" y que ahora, y por esas mismas características, puede volverse completamente imposible de interceptar por Ucrania.

Características del dron Arash-2.

El Arash-2 tiene grandes diferencias con el dron Shahed-136, el gran protagonista de los últimos ataques rusos contra objetivos civiles ucranianos, pues está equipado con escáneres ópticos y térmicos y puede detectar los radares enemigos así como evadir sus sistemas de defensa aérea. Además, también puede cargar una ojiva con una capacidad de carga explosiva un 50 % superior al Shahed-136.

A todo lo anterior se añade que el Arash-2 es capaz de modificar la ruta de navegación en pleno vuelo varias veces antes de alcanzar su objetivo y puede lanzarse tanto desde tierra -incluso en la plataforma de un camión convencional- como desde un barco en alta mar.

Un dron Arash-2 lanzado desde un navío de guerra iraní.

Con un rango de 2.000 kilómetros, el Arash-2 también puede emplearse para dar cobertura a los misiles de largo alcance o a los aviones de combate rusos.