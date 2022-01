Las principales aerolíneas de EE.UU. pronostican efectos "catastróficos" de la tecnología 5G

La organización Airlines for America, que nuclea a los principales operadores aéreos de transporte de pasajeros y de carga de Estados Unidos, advirtió ayer lunes al Gobierno por medio de una carta que tendrá consecuencias "catastróficas" en las operaciones de las aerolíneas comerciales el lanzamiento este miércoles 19 de enero de las nuevas bandas de frecuencia 5G en el país.



Las compañías señalaron que esas nuevas bandas de frecuencia, el llamado espectro de banda C, que brindará a las redes señales mucho más rápidas y también de mayor alcance geográfico, pueden provocar que muchos sistemas de seguridad de los aviones se vuelvan "inutilizables".



Por ejemplo, a las aerolíneas y a los fabricantes de aviones como Airbus y American Boeing les inquieta que la tecnología 5G termine interfiriendo en los radioaltímetros de los aviones, los que miden la distancia entre la aeronave y el suelo, así como los sistemas de datos que ayudan a aterrizar a las aeronaves.



El acuerdo del Departamento de Transporte de EE.UU. con esas compañías contempla la creación en hasta 50 aeropuertos de zonas donde se verá reducida la interferencia de las señales 5G durante seis meses, pero las aerolíneas aseguraron en su carta que eso no impedirá que haya "restricciones en los vuelos".



Las compañías, entre las que se encuentran United, American Airlines, Delta, Southwest y JetBlue criticaron al Gobierno al señalar que en esa lista de aeropuertos no aparecen incluidos los que poseen más tráfico del país, situación que a su juicio puede provocar que se quede en tierra "la gran mayoría de los pasajeros y el cargamento".



La carta de las aerolíneas, a la que se sumaron compañías de logística como FedEx y UPS, afirma que, pese a las medidas de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), "hay porciones enormes de la flota operativa que podrían tener que quedar en tierra de forma indefinida".