Estaba preso y mató al violador de su hermana en la cárcel

Shane Goldsby, de 26 años, estaba condenado a prisión por atacar a un policía y robarle la patrulla. Cuando lo ubicaron en un calabozo, compartió la celda con Robert Munger, de 70 años.

Munger tenía una condena de 43 años por violación, abuso infantil y posesión de pornografía con menores. Lo que nadie consideró es que la hermana de Goldsby fue una de sus víctimas.

Shane Goldsby y Robert Munger . Foto: Kelso Police Department

Según relato el detenido, el anciano comenzó a describirle con detalles los crímenes que había cometido.

Un día no aguantó más. El 2 de junio de este año, luego de que Munger le explicara y detallara una violación, Goldsby comenzó a golpearlo, pateándole la cabeza varias veces, lo que terminó en la muerte del anciano.

"Me avergüenzo de mis acciones, me pusieron en una situación que no desearía a nadie", dijo Goldsby. Ahora deberá cumplir una pena de 25 años.

En su declaración, el joven aclaró que solicitó que lo cambiaran de celda, pero eso no ocurrió. Las autoridades niegan no solo haber recibido la solicitud, sino tener conocimiento de la relación entre los detenidos.