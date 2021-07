Europa: la variante Delta de covid-19 ha "cambiado las normas del juego"

A pesar de que se trata del verano, la subida de casos de nuevo coronavirus es evidente y está relacionada con la altamente contagiosa variante Delta. Así es pues se ha revelado que las infecciones aumentaron en todo el continente europeo.

"En su último resumen semanal de vigilancia, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) documentó que las tasas de casos en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo fueron de 89,6 por cada 100.000 personas en la semana que terminó el 11 de julio", publica Euronews.

"La semana anterior, esa cifra fue de 51,6. En la actualidad, el ECDC prevé que los casos aumenten a 622,9 por cada 100.000 personas y la tasa de mortalidad a 10,5 por millón de personas a finales de julio", sigue la agencia.

La agencia noticiosa de la Unión Europea, Euronews habló con el ECDC y con el profesor Daniel M. Altmann, del Departamento de Inmunología e Inflamación del Imperial College de Londres, para analizar el contexto sanitario actual en Europa.

- ¿Está entrando Europa en una nueva fase de la pandemia debido a la variante Delta? Si es así, ¿en qué se diferencia? ¿Cuáles son las principales preocupaciones?

Profesor Altmann: Totalmente. Las preocupaciones son los comportamientos alterados de las nuevas variantes, actualmente Delta, pero muchas más en camino.

No hay duda de que la Delta cambia las normas del juego y pone el cronómetro a cero a través de la capacidad de causar infecciones en aquellos que tienen una respuesta más pobre a la vacuna, y de infectar a personas más jóvenes, causando una enfermedad más sintomática en ellos de lo que hemos visto antes.

ECDC: Según las pruebas científicas disponibles, la variante Delta es más transmisible que otras variantes circulantes. El ECDC estima que, a finales de agosto, representará el 90% de todos los virus SARS-CoV-2 que circulan en la UE.

Desgraciadamente, los datos preliminares muestran que también puede infectar a individuos que han recibido sólo una dosis de las vacunas actualmente disponibles.

La variante Delta está circulando ampliamente durante el verano, en particular entre los individuos más jóvenes que no son objeto de vacunación. Esto podría suponer un riesgo para los individuos más vulnerables de infectarse y experimentar una enfermedad grave y la muerte si no están completamente vacunados.

- ¿Son las vacunas la mejor apuesta contra la COVID-19, especialmente contra las nuevas variantes? ¿Espera que los recuentos de hospitalizaciones y muertes sigan aumentando a pesar de una mayor cobertura vacunal? Si es así, ¿a qué se debe?

ECDC: Haber recibido dos dosis de cualquiera de las vacunas actualmente disponibles proporciona una alta protección contra esta variante y sus consecuencias.

Sin embargo, una parte importante de la población de la UE/EEE todavía no está totalmente vacunada (pulse aquí para ver los datos más recientes). Todavía hay demasiados individuos en riesgo de infección grave por COVID-19 a los que tenemos que proteger lo antes posible.

Hasta que la mayoría de los individuos vulnerables estén protegidos, necesitamos mantener la circulación del virus Delta bajo O mediante el cumplimiento estricto de las medidas de salud pública, que funcionaron para controlar el impacto de otras variantes.

Profesor Altmann: Las vacunas ofrecen una protección bastante buena en todo el espectro: infección, transmisión, gravedad. En la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, son bastante eficaces. Es decir, si has dado una buena respuesta inmunitaria a las dos dosis, incluso con la pérdida de neutralización contra las variantes, seguirías estando en la zona protegida. Sin embargo, seguimos arrastrando la carga de las excepciones, debido a la gran cantidad de casos.

- El Reino Unido es uno de los países más vacunados de Europa, pero los casos están aumentando a un ritmo preocupante. Aunque las hospitalizaciones y las muertes son menores, ¿es una estrategia inteligente dejar que las infecciones anden sueltas de esta manera?

Profesor Altmann: No hay pruebas de que esta sea una buena estrategia, ni en términos de la presión incremental sobre la prestación del Servicio Nacional de Salud, ni en términos del coste a largo plazo de permitir que el virus se replique en millones de pulmones, con las consecuencias asociadas tanto para la generación de nuevas variantes como para los futuros casos de COVID.

¿Qué pueden hacer los Gobiernos para mantener la campaña de vacunación? ¿Existe el riesgo de que el público pierda la confianza en las vacunas? ¿Debería ser obligatoria la vacunación?

ECDC: Es muy importante avanzar en la implantación de la vacuna a un ritmo muy alto. En esta fase es crucial que la segunda dosis de vacunación se administre en el intervalo mínimo autorizado desde la primera dosis, para acelerar el ritmo de protección de las personas vulnerables.

En cuanto a la vacunación obligatoria, los requisitos obligatorios pueden ser muy eficaces para ciertos grupos, como los trabajadores sanitarios, aunque otras estrategias pueden ser suficientes o más aconsejables. Hay que tener muy en cuenta los posibles efectos negativos de estas políticas.

Profesor Altmann: Hay muchas respuestas diferentes, pero ciertamente, con la absorción en una meseta en los grupos de edad más jóvenes, sería valioso para la sociedad vincular las libertades más directamente al estado de la vacuna, como la entrada a los pubs, clubes, etc.

Euronews, Youtube.