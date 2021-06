Coronavirus: Israel no registró ningún contagio en 24 horas

Las autoridades sanitarias de Israel informaron que en las últimas 24 horas no se registró ningún caso local de coronavirus en el país, mientras la campaña de vacunación avanza a pasos agigantados y abre paso a los adolescentes.



De acuerdo al ministerio, apenas los cuatro contagios de la covid-19 reportados el sábado fueron de personas que contrajeron la enfermedad en el exterior, según el diario Times of Israel.



Hasta hoy, Israel presentaba 230 casos autóctonos activos.



En paralelo, el país avanza en la vacunación de adolescentes de entre 12 y 15 años, que son alrededor de 600.000, y, según datos oficiales, ya fueron concertadas 10.000 citas para recibir la vacuna.





Israel es el país que acumula mayor porcentaje de población inmunizada contra el coronavirus: alrededor del 63% tiene al menos una dosis, mientras 59,35% tiene las dos, según Our World in Data, portal de la universidad de Oxford.



Las autoridades lanzaron una gran campaña de inmunización a fines de diciembre pasado mediante un acuerdo con el gigante farmacéutico Pfizer que entregó millones de dosis a cambio de datos sobre los efectos de la vacunación a partir de las bases de datos del sistema sanitario.



Hasta la fecha, el país permanece cerrado a los no ciudadanos, excepto aquellos con exenciones por razones profesionales o familiares imperativas.