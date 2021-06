Una fuerte explosión en el metro puso en alerta a Londres

Una fuerte explosión seguida de un incendio se registró hoy en la estación Elephant and Castle del metro, en pleno centro de Londres. Por ahora se desconoce el origen del suceso y tampoco si hubo heridos, pero según las primeras informaciones policiales no se trataría de un atentado terrorista, precisó la Policía Metropolitana.



Un portavoz de la Brigada de Bomberos señaló que el incendio se informó por primera vez a las 1.43 de la tarde (9:43 de Argentina) y que hay 15 camiones de bomberos trabajando en la zona con más de 100 bomberos que ya lograron controlar el fuego pero permanecerán en el área durante las próximas horas.



Las autoridades pidieron a los vecinos que permanezcan en sus casas y cierren las ventanas por el intenso humo que aún continúa.



En un comunicado la Brigada de Bomberos informó que tres locales comerciales situados bajo los arcos del ferrocarril quedaron completamente calcinados y también se incendiaron seis coches y una cabina telefónica, mientras que un hombre fue atendido en el lugar por los equipos del Servicio de Ambulancias de Londres.

El jefe de estación James Ryan, que se encontraba en el lugar, dijo que se cerraron varias calles y se pidió a la gente que evite la zona y mantenga las ventanas y puertas cerradas mientras los bomberos trabajan para controlar el incendio. También anunció que la estación y los edificios cercanos fueron evacuados.

Los videos en las redes sociales que publicaron los medios británicos, mostraban grandes columnas de humo que parecían salir desde el interior de la estación.



Testigos aterrorizados publicaron las impactantes imágenes en las redes sociales, explicando que habían sido "envueltos" en humo negro.



Según la cadena de Televisión Sky News, Sara Scarpa, de 25 años, vive en un edificio de apartamentos cercano, dijo que el humo y el ruido de la explosión habían llegado a su ventana.



Una trabajadora de un restaurante cerca de la estación de Elephant and Castle contó que fue evacuada después de que estalló el incendio.

Foto: EFE

“Todo el edificio fue evacuado, comenzamos a oler humo y el dueño de la tienda fue a revisar, vimos humo saliendo" contó Alex Leckie, 30, subdirector del restaurante Tupi, y agregó: "La columna de humo también comenzó a envolver los bloques de apartamentos y seguimos escuchando explosiones intermitentes".



Se cree que el incendio se produjo en un taller de reparación de automóviles en uno de los arcos debajo de la estación. “Todos tuvimos que salir corriendo del taller. No vi cómo empezó", dijo un mecánico que trabaja en el garaje.



“Éramos seis en el lugar en ese momento. Dejamos todas nuestras cosas allí y tuvimos que correr. Pude ver llamas de unos siete metros de altura", contó el mecánico al diario The Sun.



Dijo que había dejado su teléfono y todas sus cosas allí y que hay tres autos y otras cosas que pueden explotar, por lo que no cree que se les permita regresar.



Elephant and Castle, ubicado en el centro de Londres, es uno de los barrios con mayor concentración de negocios latinoamericanos y españoles de la capital británica. También es un área donde hay varias comunidades de minorías étnicas.