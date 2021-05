El cementerio donde nadie sabe cuál es la tumba de su muerto por covid

Van a un cementerio a visitar a los suyos que murieron por Covid-19.

Sin embargo, al llegar a este predio en el Amazonas de Perú, con sus flores, no saben cuál es la tumba o las tumbas de sus parientes.

Es, literalmente, un cementerio colectivo e improvisado para los muertos ocasionados por la pandemia.

En el medio de la selva, fueron sepultadas 400 personas sin autorización de sus familiares.

De hecho, en algunas tumbas hay más de una cruz.

En muchos casos, pusieron a tres muertos por fosa, cuando el asunto se desbordó.

"Algunos ni siquiera saben dónde están sus seres queridos", publica Euronews. Las autoridades les han dado varias ubicaciones distintas dentro del mismo cementerio.

"Es muy duro. Es un sentimiento que, de verdad no se lo deseo a nadie. De por sí perder un familiar es doloroso. Pero el hecho de no haberle velado, de no haberle dado cristiana sepultura, y más aún de no saber específicamente dónde está, es desgarrador", dice un deudo.