Insisten en que no hay pruebas para afirmar que la vacuna de AstraZeneca genere coágulos

El ente regulador europeo reiteró este martes que aún no llegó a una conclusión sobre si la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus se relaciona con la formación de coágulos en la sangre, después de que uno de sus miembros afirmara a título personal que sí existía tal vínculo.



El comité de seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que tiene su sede en Ámsterdam, "no ha llegado aún a una conclusión y el examen está en curso", declaró la EMA en un comunicado enviado a la agencia de noticias AFP.



La nota agregó que la EMA se pronunciará sobre la cuestión "mañana (miércoles 7 de abril) o el jueves 8 de abril".



El comunicado de la EMA llegó después de que un responsable de la agencia afirmara que sí existía a "un vínculo" entre la vacuna de AstraZeneca y trombosis registradas en un número muy pequeño de las decenas de millones de personas que recibieron el fármaco.



"Ahora lo podemos decir, está claro que hay un vínculo con la vacuna, que provoca esa reacción. Sin embargo, aún no sabemos por qué", dijo Marco Cavaleri, responsable de estrategia de las vacunas de EMA, al diario italiano Il Messaggero.



Desde hace varias semanas han surgido sospechas sobre posibles efectos secundarios graves, aunque raros, entre las personas vacunadas con AstraZeneca.



Se trataría de casos de trombosis atípica y algunos de ellos han causado la muerte.

En el Reino Unido se han producido 30 casos y siete muertes de un total de 18,1 millones de dosis administradas hasta el 24 de marzo.



Para AstraZeneca, los beneficios del antídoto del laboratorio anglosueco en la prevención del Covid-19 superan a los riesgos de los efectos secundarios.



El grupo aseguró el sábado que la "seguridad del paciente" es su "principal prioridad".



El mes pasado, la propia EMA dijo que la vacuna era "segura y eficaz" pero que seguiría investigando su posible relación con efectos adversos.