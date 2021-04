Venezuela: Tormenta de denuncias contra un rockero por acoso y abusos sexuales a menores

Sobre Alejandro Sojo.



En mi adolescencia, 14-15, un depredador sexual en mi familia me acosaba. Me enviaba mensajes, me decía cosas inapropiadas. Yo no entendí.



No entendí por años y a los 18 abusó de mi.



No entendí el abuso hasta mis 25 años.



No es culpa de la víctima