Una película que supo cuando llegar: Nomadland, la ganadora del Oscar

La zozobra actual de estadounidenses

Nomadland ha sido la gran ganadora, con tres premios mayores. ¿Qué opina de esta mezcla curiosa de road movie, drama social y documental? ¿Es una gran película o su éxito se debe al hecho de reflejar la crisis y la zozobra de muchos estadounidenses en estos momentos?

Roberto Gelado (experto en cine): "Es una buena película, no sé si una gran película, que llega en un momento bastante adecuado, porque Estados Unidos está en esa época introspectiva en la que miradas críticas hacia su propio seno suelen ser bastante bien apreciadas por la crítica. Y qué duda cabe que Chloé Zhao (NR la directora de Nomadland) es una directora con una mirada muy peculiar y muy hermosa. A mí me da la impresión de que en estos Oscar, empezando por Nomadland, se han premiado creadores por obras que no son sus mejores obras. 'The Rider', la película anterior de Chloé Zhao me pareció mucho más hermosa".

Oscars, internacionales y diversos

Después de las críticas a la Academia, considerada como demasiado blanca y masculina, este año los premios han estado muy diversificados. Mejor dirección a Chloé Zhao, segunda mujer de la historia en recibir este premio y la primera asiática, y dos premios de interpretación a un actor de color, el británico Daniel Kaluuva, y a la septuagenaria surcoreana Youn Yuh-jung ¿Es un signo de que la Academia se adapta a los nuevos tiempos y a la diversidad de la industria?

Roberto Gelado: "Yo creo que la Academia ha dado un giro hacia la internacionalización de los premios. Hace no tanto, hace una generación, quizá era impensable que películas internacionales, con producción internacional, no americana, estuviesen disputando los principales premios y yo creo que ya hemos dado por sentado que eso es algo normal. El año pasado se produjo el que para mí fue el gran hito, que fue que una película de habla no inglesa y de producción no americana ganase el Oscar a la mejor película. En ese sentido, creo que Nomadland supone mucho menos una ruptura con la tradición de los Óscar que lo que fue el año pasado".

Glenn Close sin Oscar y Anthony Hopkins con uno inesperado

Glenn Close se ha ido con las manos vacías por octava vez. Ha perdido el Oscar frente a la septuagenaria surcoreana Youn Yuh-Jung, la abuela de Minari. Mientras tanto, Anthony Hopkins ha dado la sorpresa al llevar el premio al mejor actor por su papel de un viejo con demencia en El Padre, cuando muchos daban por hecho que el Oscar se lo llevaría a título póstumo Chadwick Boseman, fallecido de cáncer, por su interpretación en 'La madre del Blues'. ¿Qué opina de esas decisiones?

Roberto Gelado: "El secundario que se llevó la actriz de Minari creo que es justo, lo que pasa que ella mismo dijo ¿cómo voy a ser mejor actriz que Glenn Close? Pero sí que es cierto que es curioso que actores tan consagrados como Glenn Close hayan sido nominados tantas veces, pero nunca se hayan alzado con una estatuilla (...), pero a mí no me parece injusto el secundario para Minari, como no me lo parece, aunque era mucho más imprevisible, el Oscar para Anthony Hopkins, que sorprendentemente solo tenía uno y era de hace tres décadas, de cuando protagonizó Hannibal Lecter en el Silencio de los Corderos".

Euronews, Youtube.