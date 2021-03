El conductor que detesta a Meghan Markle protagonizó un papelón en vivo

La entrevista que el príncipe Harry dio junto a su esposa Meghan Markle sigue agitando a los sectores más conservadores de Gran Bretaña. En particular a un escandaloso presentador que el lunes quedó en el centro de la polémica por sus fuertes declaraciones.

Pierce Morgan -presentador del show matutino Good Morning Britain- no se limitó a la hora de lanzar furibundos mensajes a la pareja, pero, fiel a su estilo, se enfocó en Meghan. Morgan, un agitador nato, ya había sido señalado como uno de los culpables del alejamiento de los duques de Sussex de la Familia Real, ya que tiene casi una obsesión con la norteamericana que se casó con el príncipe.

Este martes Morgan no pudo soportar las críticas de un compañero, y tomó una curiosa decisión en medio de su programa. Alex Beresford, un panelista, se animó a criticar su animosidad contra los jóvenes nobles, quienes lanzaron algunas frases que le causaron un daño irreparable a la reputación de la Corona.

"Entiendo que no te guste Meghan Markle, ya lo dijiste en numerosas oportunidades en este programa, y entiendo que tienes una relación personal con ella y que ella te haya 'cortado'", dij Beresford, en relación a la decisión de la actriz de no hablar con algunos medios sensacionalistas.

"¿Dijo ella algo sobre ti luego de que te dejó de hablar? No creo que lo haya hecho, y sin embargo tú continúas atacándola", siguió. Morgan sorprendió a todos al escaparse del estudio mientras murmuraba "ok, ya no soporto esto, perdón, no puedo hacer esto". Beresford no se quedó callado tras el papelón, y consideró que la conducta del presentador era "patética" y "diabólica".

