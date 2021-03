Migrantes: Trump es duro con Biden y llama a terminar el muro fronterizo

Los cruces entre el anterior y el actual presidentes de Estados Unidos no cesan.

Y uno de los puntos centrales de los enfrentamientos tiene que ver con los migrantes que llegan hasta los bordes del país.

Ahora, Donald Trump tachó, en una nota en 'The Ingraham Angle', de "indignante" la política migratoria de la actual Administración luego que Joe Biden lo acusara de dejar que los niños migrantes "murieran de hambre" en el lado mexicano de la frontera entre los dos países.

Morir de hambre

Horas antes, Biden, en su primera rueda de prensa desde que asumió, durante la cual señaló: "Cuando un niño no acompañado termina en la frontera, no dejaremos que se muera de hambre y se quede en el otro lado. Ninguna Administración anterior lo hizo, excepto Trump. Y yo no lo voy a hacer".

Para Trump, por su lado, lo que ocurrió fue "todo lo contrario".

"Para cuando terminamos lo que estábamos haciendo [en la frontera], muy poca gente venía porque sabían que no iban a pasar. Detuvimos [la política de] 'capturar y liberar', que fue un desastre. [...] Lo más importante fue que teníamos la política de 'Permanezca en México', y eso significa que no permitíamos que las personas esperaran en nuestro país hasta que estuvieran totalmente revisadas [...] y volvían a su país", dijo el expresidente.

"Si los niños pequeños estuvieran con sus padres, pero muchas veces, no lo estaban, y nos haríamos cargo de ellos, pero [...] lo que están haciendo ahora es indignante. Y deberían terminar el muro", agregó Trump.

Destructores

El exmandatario asimismo acusó a la mayoría demócrata de "destruir" EE.UU. "No se les puede permitir que destruyan nuestro país, y en la frontera sur están destruyendo nuestro país y los precios de la gasolina están subiendo. Somos independientes energéticamente. Eso lo creé yo", aseveró Trump.

La Administración Biden se encuentra en medio de una crisis humanitaria por el aumento del flujo migratorio, aunque la Casa Blanca rechaza catalogarla como tal. El número de migrantes, entre ellos niños no acompañados, que este año llegan a la frontera entre EE.UU. y México está en camino de ser el más alto en dos décadas.

Biden se comprometió a revertir muchas de las políticas fronterizas de línea dura de Trump, pero terminó siguiendo algunos pasos de su predecesor, como la reapertura de una instalación para niños migrantes en Texas.

