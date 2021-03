Alto desempleo juvenil en Europa: ¿una segunda generación perdida?

Con más de 3 millones de jóvenes en Europa que no logran encontrar trabajo y la situación agravada por la pandemia, se habla de una crisis de paro juvenil. Y tiene efectos a largo plazo: los jóvenes sin trabajo corren el riesgo de sufrir depresión y problemas de salud mental, tienden a ganar menos durante toda su vida, y abandonan el hogar y forman una familia más tarde.

Pero hay algunas historias de éxito. Fanny Gauret nos presenta a dos jóvenes en Bélgica que han logrado entrar en el mercado laboral. Baggio, de 25 años, tiene un contrato de inserción profesional. Este exelectricista acaba de terminar su formación en techado y espera incrementar sus ingresos. Es un trabajo que tiene mucha demanda en su región.

"Mi hermano me hizo descubrir este oficio. Esto son solo tejas, es básico, pero cuando haces pizarras, por ejemplo, es realmente meticuloso y, francamente, es agradable de hacer. Tengo muchos amigos que están luchando por encontrar trabajo en este momento. Pero con la formación, no estoy preocupado. Me siento afortunado", explica Baggio Lorenzino, techador.

Baggio se ha reconvertido gracias a Tremplin, un programa en la región de Bruselas, financiado por el Fondo Social Europeo, con 18 millones de euros, para 7 años. 10.000 jóvenes de entre 18 y 25 años se han beneficiado de él (*). Entre ellos se encuentra Gamze, una joven de 19 años de Bruselas. Está de prácticas en una tienda, tras cuatro meses de formación. (* Fuente: Comisión Europea)

"El año pasado terminé la escuela secundaria pero no sabía qué hacer. Me causaba ansiedad. Desde que surgió la COVID-19, el comercio electrónico ha progresado muy bien, lo que me empujó hacia este campo" (...) "La tienda también tiene una sección de ventas en línea, así que me ocupo de las ventas, los pedidos, la gestión de las redes sociales, Facebook, Instagram", cuenta Gamze Celik, aprendiz de comercio electrónico.

Gamze no lamenta su decisión. Ya tiene una entrevista de trabajo. En la región de Bruselas, el número de solicitantes de empleo menores de 25 años ha aumentado casi un 8% en comparación con el año pasado y la tasa de desempleo juvenil ha alcanzado el 25%. (**) (**Fuente: Actiris, Oficina Regional de Estadísticas). Pero Gamze y Baggio esperan ver cumplidos sus sueños profesionales.

"Ver a emprendedores durante la formación me motivó. Quiero tener un trabajo en el comercio electrónico, y también quiero empezar mi propio negocio, quiero lanzarme en la reventa de vestidos de noche", dice Gamze Celik, aprendiz de comercio electrónico.

"Estoy planeando abrir una empresa con mi hermano, en unos años, y será aún más gratificante para mí decir que he podido crear algo por mí mismo", asegura Baggio Lorenzino, techador.

Menos oportunidades y más competencia

La pandemia ha agravado el problema del desempleo juvenil en Europa. Hay menos oportunidades laborales y los jóvenes compiten con los parados, recientemente despedidos, con más experiencia.

La Unión Europea (UE) planea invertir al menos 22.000 millones de euros para apoyar el empleo juvenil. El economista Guntram Wolff quiere nos confía sus temores.

"Solo 22.000 millones no es suficiente, por lo que claramente también se necesita apoyo nacional para la generación joven. La triste realidad es que el desempleo juvenil no baja tan rápido. Quiero decir, después de la última crisis financiera, pasaron entre 5 y 10 años hasta que volvimos a los niveles de paro juvenil de 2009. Creo que la cuestión de cómo afecta a los jóvenes la pandemia es algo que debe estar presente en la mente de los responsables políticos", señala Guntram Wolff, economista y director del grupo de expertos de Bruegel.

Aunque Baggio y Gamze confían en su futuro, hacen falta medidas para evitar que toda una generación se quede atrás.

Con cada vez más jóvenes necesitando centros de empleo. ¿Cómo de mala es la situación en Europa y qué se está haciendo desde arriba para ayudar a resolverla?

El desempleo juvenil en Europa ya era del 15% en 2019. Después, llegó la pandemia. Ahora es de casi el 18% (17,8%). Eso significa que 3,1 millones de jóvenes de 15 a 24 años están sin trabajo. Y 4,7 millones, de 15 a 29 años. Y eso es solo para quienes buscan trabajo activamente. Si contamos también a todos los parados, que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación, los ninis, hablamos de casi 10 millones de jóvenes (9,7 millones de 15 a 29).

La UE ha invertido 22.000 millones de euros, los últimos siete años, para ayudar a los jóvenes a formarse, reciclarse y reinventarse para encontrar trabajo, y va a invertir al menos otros 22.000 millones los próximos siete años.

El paquete de Apoyo al Empleo Juvenil YES, según sus siglas en inglés, financiado por el Fondo Social Europeo y otros fondos de la UE incluye una garantía de que todos los que se inscriban recibirán una oferta de trabajo, aprendizaje, educación o formación en un plazo de cuatro meses.

Para descubrir los planes de la Comisión Europea sobre el paro juvenil, hablamos con el Comisario de Empleo y Derechos Sociales de la UE, Nicolas Schmit.

- Hay tres millones de jóvenes en Europa que, ahora mismo, no logran encontrar trabajo. ¿Estamos ante una generación perdida?

- "Bueno, tenemos que evitar una nueva generación perdida, estamos saliendo de un período en el que tuvimos una generación perdida debido a la crisis financiera y luego económica. Y es por eso que la Comisión Europea reaccionó muy rápido y con bastante valentía, también con la adopción del Programa de Apoyo al Empleo Juvenil, porque éramos muy conscientes de que existe el riesgo de perder una generación. Y no podemos, no podemos producir en un período tan corto dos generaciones perdidas".

- Tras la crisis financiera, hizo falta una década para que las tasas de desempleo juvenil regresaran a donde estaban antes. ¿Por qué va a ser diferente esta vez?

- "Porque esta vez es diferente. Esta crisis es diferente, la reacción a la crisis es muy diferente. Y, tuvimos políticas de austeridad. En esta ocasión tenemos un gran programa para invertir, para recuperar, para crear empleo, para acompañar estas transiciones hacia la economía verde, la digital, pero también en muchos otros sectores".

- Podemos tener la fuerza laboral joven más educada y formada, pero no hay suficientes trabajos para ellos, ¿no?

- "Hay trabajos. Hay trabajos, porque hay sectores donde hay empleos vacantes, pero a veces también las competencias de los jóvenes, los perfiles educativos no se ajustan a los requisitos de estos trabajos y, por tanto, tenemos que reaccionar con rapidez. Es la garantía de la juventud. Tenemos que darles a estos jóvenes quizás alguna formación adicional, una reorientación educativa adicional para los trabajos existentes".

- Estamos escuchando críticas, respecto a que los 22.000 millones que se están invirtiendo no son suficientes.

- "Bueno, puede que nunca sea suficiente, pero creo que es una cifra indicativa. No son 20.000 millones y eso es todo. Creo que ahora tenemos muchos otros fondos a través del Fondo de Recuperación y Resiliencia. Por tanto, tenemos que utilizar una gran cantidad de ese dinero para crear puestos de trabajo y también para atraer a los jóvenes a estos puestos de trabajo".

