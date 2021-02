Magníficas rutas para bicicletas que se inauguraron en pandemia

En pleno contexto de pandemia por covid-19, no podía llegar mejor noticia para los amantes de la naturaleza y el aire libre. Mientras que el distanciamiento social aún sigue siendo una de las mejores formas de cuidarse, salir con seguridad es un excelente plan.

La pandemia trajo aparejados muchos cambios emocionales en la vida de las personas y, probablemente, uno de los que más se evidenciaron fue el impulso por salir a disfrutar de la naturaleza, caminar, andar en rollers y andar en bicicleta, entre otras actividades.

Esta es la razón por la que este descubrimiento de nuevas rutas turísticas tiene todo un plus especial para ofrecerles a los bikers nuevos caminos. Nuevas sendas para los ciclistas que esperan a quienes la visiten con ansias de libertad y aire puro. De una ruta a otra, de Bélgica a Estados Unidos y de Italia al Reino Unido, preparadas especialmente para aventurarse y pasear.

Nuevas rutas para una nueva forma de vida

Una de las rutas que está dividida en pequeños itinerarios perfectamente marcados es la que va de Nueva York a Canadá. No hay que asustarse, porque no es necesario hacerla de un tirón. En todo su recorrido hay paradas como el Valle del Hudson, Champlain y las montañas de Adirondack. Al momento, se espera recibir hasta 9 millones de visitantes al año.

Por el sur de Inglaterra, precisamente por la campiña inglesa, esta ruta circular promete mucho a los ciclistas con 350 kilómetros de idílicos paisajes e imprescindibles monumentos. Para vivir esta experiencia no se requiere ser un experto pero sí tener ciertos conocimientos sobre la mountain bike.

A orillas del bello lago de Garda se encuentra el circuito “Garda by Bike” de 140 kilómetros. Rodeado de pintorescos pueblos y el lago mas grande de Italia, hay 3 regiones con fantásticas vistas donde el recorrido no pierde de vista el agua en ningún momento. Más precisamente, está Lombardía, Trentino Alto Adigio y Véneto en una ruta larga pero que no tiene ni subidas ni pasos estrechos.

Para quienes desean pasear de París al mar y superar más de 400 km, este camino es irresistible. Desde la Catedral de Notre Dame se recorren mas de 130 ciudades hasta desembocar en Normandía. Un recorrido cultural por el castillo de Malmaison, la catedral de Rouen y la ciudad balneario de Deauville, entre otros. Una ruta con mucho glamour, historia y arte.

Por último, un recorrido circular en Bélgica que asciende por los árboles y regala a sus ciclistas unas vistas de 360 grados de todo el bosque, alucinantes. Se creó una senda ciclista sobre un puente de madera de casi 300 metros de largo donde se aprecia todo el verde del paisaje. La idea de esta ruta fue acercar a los ciclistas a los animales y todo su entorno, manteniendo la distancia y disfrutando del aire puro en estas épocas de pandemia.

La cuarentena y el distanciamiento social puso de moda nuevas formas de movilizarse y el auge de las bicis llegó para quedarse ¿Te animarías a vivir tu propia experiencia? Es momento de que elijas tu ruta.