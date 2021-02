Tyson nos explica cómo una empresa de cultivo de marihuana te podría hacer millonario

Luego de abandonar el deporte y revelar que estaba quebrado económicamente, el exdeportista Mike Tyson fundó una empresa de cultivo de cannabis en 2017. Tal fue su éxito que logró recuperarse y hoy es su principal fuente de ingreso.



Para iniciar el proyecto tuvo que trasladarse al estado de California, donde el cultivo de cannabis y su consumo es legal. Allí, hizo las plantaciones y el medio Cheat Sheet difundió que la empresa vende más de 500.000 dólares por mes en marihuana aunque no todo son ganancias, ya que él consume 41.000 dólares de su producto con sus invitados.

Fuente: Instagram @miketyson

La curiosidad por el cannabis comenzó hace más de dos décadas por los dolores corporales que le generó el boxeo. "A mis 30 años, el cannabis me salvó realmente de mí mismo. Los beneficios para la salud eran muy claros. Como siguió salvándome, supe que todo el mundo necesitaba este tipo de medicina", contó el deportista de 56 años al mismo medio.



Y agregó: "Llevo más de 20 años luchando y mi cuerpo tiene mucho desgaste. Tuve dos cirugías y usé la marihuana para calmar mis nervios, y me quitaba el dolor. Antes me tenían con opiáceos, y me jodían la vida".

Tyson Holistic Holdings

Mike Tyson, quien en su época de boxeador llegó a ganar 584.000.000 de dólares tras 56 combates, creo la Tyson Holistic Holdings que se compone de dos empresas: Tyson Holistic, que trabaja con productos de cáñamo, y Tyson Ranch, que trabaja con productos derivados del cannabis.



Tyson Ranch es un éxito por sus flores de cannabis de primera calidad que cultiva localmente. Esta empresa también comercializa una bebida y un analgésico para aliviar la artritis, las articulaciones y el dolor muscular que está comprobado clínicamente.



Fuente: Instagram @miketyson

Mike Tyson en quiebra

En 2003, Mike Tyson se declaró en quiebra con una deuda de 28 millones de dólares luego de tomar malas decisiones financieras: autos de lujo, fiestas y vicios. "Sus deudas excedían sus ingresos", declaró Debra Grassgreen, su abogada según Milenio.



Por este motivo, tuvo que deshacerse de su lujosa mansión en Connecticut con 52 habitaciones con pisos de mármol, un boliche privado, un cine, un lago artificial, un casino y una cancha de básquet. Si bien fue difícil de vender, el rapero 50 cent se la compro por 4.1 millones de dólares, aunque posteriormente tuvo que venderla porque el costo de mantenimiento era muy alto (63 mil dólares al mes).