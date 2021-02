Expulsaron a una importante ciclista belga por la filtración de sus fotos íntimas para la revista Playboy

Tara Gins, una ciclista belga, fue expulsada del equipo UCI Women’s Continental Team Memorial, luego de filtrarse en las redes sociales unas fotos en las que aparece posando para la revista Playboy. La deportista criticó la medida y habló de "doble moral".

Las imágenes, que se volvieron virales rápidamente, generaron un escándalo en la comunidad deportiva de Bélgica y despidieron a Gins por considerarlas "inapropiadas". Además, la deportista de 30 años no solo formaba parte del equipo, sino que era directora del equipo amateur S-Bikes AGU de su país.

“En todos los años que he corrido viví malas experiencias. Me agredieron literalmente. En más de una ocasión me besó algún compañero del equipo y tuve que apartar a esa persona de mí. Tuve comentarios muy inapropiados de los jefes de equipo sobre mi aspecto, sobre mi peso, sobre lo que no me harían si tuviera un aspecto diferente”, indicó la joven, al repudiar los prejuicios de la UCI Women's.

Además, criticó la doble moral de la comunidad del deporte: “Ya viví muchas cosas negativas con los jefes de equipo o los masajistas. Una vez un mecánico se metió en la ducha conmigo después de un entrenamiento”.

"No le hacen daño a nadie"

Al instante que se hicieron virales las fotos de Playboy y recibir la notificación de expulsión, Tara Gins hizo un descargo en sus canales oficiales sobre lo ocurrido y dejó en claro que no le interesa trabajar con gente que no valore sus capacidades.

“Tenía un acuerdo para empezar a trabajar en un equipo masculino. Era algo que esperaba y que siempre había querido hacer, pero alguien ha creado un problema por una foto mía. No quiero trabajar con quien no vea las capacidades que tengo. Al parecer, las fotos son inapropiadas, pero no le hacen daño a nadie", escribió.

Agradecimiento a sus seguidores

Gins fue ciclista profesional entre 2016 y 2020 en el equipo del Lares-Waowdeals, el Health Mate y el Memorial Santos, y para el futuro cercano tenía proyectos para dirigir a un equipo masculino, en el que trabajaría con jóvenes ciclistas y élite, pero ahora no será posible por su expulsión.

La ciclista minimizó las fotos para el calendario de Playboy y agradeció a todos sus seguidores por los mensajes incondicionales de cariño y apoyo: “Quiero agradecer todos los mensajes de cariño y afecto que me enviaron y dejar esto atrás lo antes posible”.