Entre 15 y 20 funcionarios peruanos se vacunaron en secreto

Cuántos funcionarios peruanos se vacunaron en secreto contra la covid-19 antes de que la ciudadanía pudiera hacerlo, y quiénes fueron, son las preguntas que este lunes se hizo indignado Perú tras conocer la existencia de dosis de "cortesía" que Sinopharm dio de su vacuna mientras se evaluaba su idoneidad.

A lo largo de la jornada se han sucedido las declaraciones de funcionarios, políticos, jerarcas del Estado e incluso la mesa directiva del Congreso rechazando haber sido receptores de la vacuna de Sinopharm, antes del inicio oficial de la inmunización en el país, un hecho que ha destapado otro escándalo político, al tiempo que exigían el esclarecimiento de la situación.



El ministro de Salud, Óscar Ugarte, dio una idea inicial de cuántos funcionarios pueden haber sido vacunados, desde la etapa de los ensayos experimentales hasta hace menos de un mes, con un lote adicional a las dosis utilizadas con los 12.000 voluntarios.

En el Ministerio de Salud se tiene "una idea de quiénes se han vacunado" y estos podrían ser "de 15 a 20" funcionarios, declaró Ugarte en entrevista con RPP Noticias.



Por su parte, la primera ministra, Violeta Bermúdez, reiteró que se ha ordenado una "investigación profunda" y adelantó que "hasta el momento" solo tienen información de que la recibieron funcionarios del Ministerio de Salud y de la Cancillería, incluida la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, que renunció por este motivo.



Los funcionarios que admitan haber sido vacunados dejarán sus cargos en el Ejecutivo, como lo han hecho ya Astete y dos viceministros de Salud.

Mientras, las redes sociales bullían con pedidos para abrir la investigación a otros políticos y congresistas, muchos de los cuales permanecieron extrañamente silenciosos durante varios días respecto a este tema, o al menos para que expresaran públicamente que no habían sido inoculados.



Tal es así que el Congreso terminó aprobando pedir a todos sus miembros enviar una declaración jurada de no haber recibido la vacuna, declaración que posteriormente se cotejará cuando se conozca finalmente el listado de personas que recibieron la "cortesía".



Los delitos que enfrenta Vizcarra

A la par de las investigaciones que han iniciado el gobierno y el Parlamento sobre esta vacunaciones, el Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) tras haber revelado que recibió la vacuna en octubre pasado.

La Fiscalía informó que las diligencias preliminares se hacen "por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo".



Por tal motivo, recibirá "las declaraciones indagatorias" de Vizcarra, su esposa Maribel Díaz, y del jefe del equipo investigador de los ensayos de Sinopharm en el país, Germán Málaga.



Además, del ex primer ministro Walter Martos, la exministra de Salud Pilar Mazzetti y del excanciller Mario López, "entre otros".



Después de estar en el candelero desde el jueves en que reveló haber sido inmunizado, Vizcarra publicó un vídeo en sus redes sociales en el que se defendió de las acusaciones de haber recibido directamente las dosis de Sinopharm y reiteró su versión de que fue uno de los voluntarios en los ensayos en el país, algo que ha negado la Universidad Peruana Cayetano Heredia a cargo de ese proceso.



"Le comenté a mi esposa y a mi hermano mayor mi intención de participar de esa fase experimental y ellos decidieron también formar parte de este proceso, así fue que el 2 de octubre recibí la primera dosis", detalló Vizcarra.



El exmandatario pidió disculpas por no haber informado al país sobre este hecho y dijo someterse a las investigaciones iniciadas aunque considera que no ha cometido delito alguno.

