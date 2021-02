En este país quedan prohibidos los filtros de Instagram que exageran la belleza de las influencers

El Reino Unido decidió prohibir los filtros de Instagram que exageren la belleza de las influencers. La medida abarca a todas aquellas compañías, principalmente las cosméticas, que busquen obtener un rédito económico apelando a la distorsión de las imágenes reales y a la construcción de un ideal de belleza inalcanzable.



Dicho de otra manera, no se trata de un impedimento propio de esta red social en Reino Unido, sino más bien de una regulación por parte de la Advertising Standards Authority (ASA), el organismo que controla la actividad publicitaria en esta región.



Por este motivo, los usuarios particulares podrán seguir utilizando los filtros en cuestión con total libertad.



Reino Unido: ¿En qué consiste la nueva medida que afecta a las influencers de Instagram?

Es sabido que las redes sociales distorsionan, tanto en las imágenes que se observan como en las identidades que muchas veces se construyen los usuarios. Sin embargo, esto adquiere una relevancia mayor cuando se trata del marketing y de la publicidad, y cuando son las marcas quienes buscan obtener beneficios de la situación.



Todo comenzó con el reclamo de una usuaria, Sasha Louise Pallari. Cansada de ver cómo muchas influencers comparten imágenes que nada tienen que ver con la realidad, esta artista del maquillaje lanzó una campaña para concientizar acerca de lo dañino que puede resultar el uso de ciertos filtros de Instagram.



Según ella, el problema no está en que las personas quieran maquillarse y apelar a distintos tipos de iluminación para las fotos que comparten en Instagram. Lo grave, afirma, es que las compañías de cosméticos engañen a la audiencia para que gasten dinero por productos que no dan los resultados que se hacen creer en redes sociales.



Todo esto llevó a que la ASA tomara cartas en el asunto. La clave de todo está en las potenciales ganancias económicas que persiga una publicación. Por ejemplo, si una influencer quiere utilizar un filtro lo puede hacer siempre y cuando no se trate de una acción publicitaria.





Fin a los filtros de belleza para las 'influencers' en Reino Unido: consideran que estos retoques son engañosos

Marketing de influencers: ¿la problemática de la época?



La digitalización y el uso de las redes sociales llegaron para quedarse hace rato. El marketing y la publicidad, como no podía ser de otra manera, comenzó a aprovechar el fenómeno para sumar herramientas de comunicación.



Todo esto da como resultado algo más bien incierto, ya que el uso de las campañas con influencers como estrategia comunicacional es cada vez mayor y no hay muchas acciones que la regulen.



En España, por ejemplo, se implementó un código ético, lo cual sirve para vislumbrar una de las tendencias del presente: la apelación a las buenas intenciones de las compañías.



En cuanto al rubro en cuestión, en conversación con el medio El País, Stefanie Milla aclara que “en España no hay ninguna normativa que regule el trabajo de los influencers pagados por marcas cosméticas”.