Farrokh Bulsara, el hombre que se convirtió en la voz de la reina del rock

Cuando en 2018 “Bohemian Rhapsody” contó en los cines la vida de Freddie Mercury, líder de Queen, los críticos fueron duros con el film pero alabaron la actuación de Rami Malek, quien dio vida al cantante. Para ellos no pasaba de un mero entretenimiento, que no terminaba de ahondar en el artista ni en sus conflictos. Sin embargo, dejando de lado esas perspectivas, los fanáticos de la banda se encontraron con algunas diferencias, apoyadas en licencias artísticas, respecto a los sucesos reales. Por eso hoy es interesante CruzArte una Historia y recordar que se cumplen 30 años del fallecimiento del cantante.

Antes de Queen

Farrokh Bulsara nació en Zanzibar, actual Tanzania, en 1946, cuando el territorio era un protectorado británico. Su educación se realizó principalmente en la India, país de procedencia de sus padres, donde aprendió a tocar el piano a los siete años. De hecho, su primera banda la formó a los 12 años en el St. Peter's School y se dedicaba a hacer covers de Little Richard. Finalmente regresó a Zanzibar, y luego emigró con su familia al Reino Unido.

Un joven Farrokh Bulsara en India

En Londres pasó por distintas bandas mientras vendía ropa. Fue en ese ambiente donde conoció a Roger Taylor. Posteriormente pasó a trabajar en el aeropuerto de Heathrow, manipulando equipaje. Fue en esa época, durante 1970, donde se unió a Taylor y al guitarrista Brian May en la banda Smile, luego de la salida del cantante principal. A diferencia de la película, no se ofreció en ese momento sino que ya se había postulado previamente y los miembros de la banda ya lo conocían. También fue en ese momento en el que comenzó su relación con Mary Austin, quién fue, según el cantante, el amor de su vida. Mary había salido un tiempo con May y habían quedado en buenos términos, y se conocieron con Farrokh por medio del guitarrista. En la película se lo muestra dudoso acerca de su sexualidad en este punto. Sin embargo, quienes lo conocieron dicen que él lo tenía clarísimo.

Un año después, en 1971, el bajista John Deacon se unió y comenzó la discusión acerca de cambiar el nombre al conjunto musical. En ese momento desapareció Farrokh Bulsara y nació Freddie Mercury, y Smile pasó a ser Queen.

Creando algo único

A partir de sus estudios de arte gráfico, Mercury diseñó el escudo de la banda. Este incluye los signos del zodíaco de cada uno de los miembros, más algunas referencias al escudo de armas del Reino Unido.

Desde su primer disco “Queen”, tuvieron buena recepción por parte de la crítica y del público en su patria. Su composiciones, que mezclaban el heavy metal y el rock progresivo, llamaron la atención de todos. A medida que los álbumes se publicaban, más gente comenzaba a seguirlos, y su fama se expandía por Europa y Estados Unidos.

De la mano del crecimiento de ventas, la calidad de las grabaciones y la creatividad de las composiciones se hacían cada vez más altas. El sonido era cambiante y atrapante. Un mismo disco podía tener una canción de rock duro y a continuación una gran obra de glam rock, como pasa en Sheer Heart Attack con Stone Cold Crazy y Killer Queen, por ejemplo.

No contaban con la astucia de Mercury

Cuando en 1975 grabaron “Bohemian Rhapsody” (Rapsodia Bohemia) para su cuarto disco “A night at the opera” (Una noche en la ópera), todos menos Mercury estaban confusos. Si bien confiaban en el criterio del líder, sabían que ese iba a ser su “criatura” y se limitaron a seguir sus indicaciones. La discográfica EMI se negó a lanzarla como un single. Según el estándar del momento, la canción era demasiado larga y ambiciosa. Por lo tanto pidieron una versión reducida para las radios, pero Queen se negó.

Mercury puso en marcha un plan inesperado. Su amistad con el DJ Kenny Everett le permitió que éste comenzara a pasar al aire fragmentos de la canción, siempre incompletos. La audiencia se desesperó por escuchar la versión completa y bombardearon la estación de radio con pedidos. Finalmente el DJ terminó emitiéndola 14 veces durante dos días. Los fanáticos salieron desesperados a comprar un single que no estaba editado. Eso llevó a los negocios a solicitar a la discográfica copias y, por lo tanto, EMI se vio obligado a lanzar Bohemian Rhapsody. El single se convirtió en el más vendido de todos los tiempos hasta ser desbancado una década después. La única diferencia entre la película y los hechos reales, es que quien rechaza la canción en el film es la combinación de varias personas, pero en realidad, muchas de ellas era fanáticas de la banda. Como dato de color, el personaje de Ray Foster es interpretado por Mike Myers como agradecimiento a su mítica escena en Wayne´s World (El mundo según Wayne) donde sincronizan los labios con la canción en un auto.

La vida privada de Freddie se desmorona

Con el éxito asegurado, Mercury tomó una dura decisión: decirle a Mary Austin que era gay. La pareja se separó pero continuaron en buenos términos. Comenzó entonces un periplo de aventuras e investigación sexual. Ya no negaba su condición públicamente aunque tampoco la reconocía. Muchos consideran que era bisexual porque tuvo parejas de ambos sexos, aunque principalmente se encontraba con otros hombres.

Si bien comenzó a mostrar síntomas en 1982, a diferencia de lo que muestra la película, recién en 1987 se confirmó el diagnóstico de SIDA. Cuando Queen se presentó en el Live Aid de 1985, no tenía la menor idea de tener esa enfermedad ni la banda estaba separada, como muestra el film. De hecho, había estado de gira hasta unos meses antes y tanto Taylor como May habían incursionado en proyectos individuales sin desarmar Queen.

Mucho se lo criticó por esconder su enfermedad hasta el día previo a su muerte. Quiso proteger a los suyos, pero los detractores argumentan que su persona podría haber hecho mucho para concientizar de los riesgos de contraerla.

Según los presentes, sus últimas grabaciones fueron alegres. Si bien estaba muy demacrado por la enfermedad, su humor estaba intacto. El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury falleció. Solo 24 horas antes había anunciado tener SIDA. Mary Austin se hizo cargo de las cenizas y de esparcirlas en un lugar determinado y secreto. Dejó una fortuna a su familia, amigos y a sus fieles compañeros, su manada de felinos. Freddie Mercury y sus herederos principales: sus gatos

El legado

Mercury es considerado uno de los mejores, sino el mejor, frontman de la historia del rock. Su personalidad magnética, su voz, su estilo teatral y su interacción con el público hacían de cada una de sus presentaciones una experiencia única.

Si bien hay varios detalles distintos a la historia real, por medio de la actuación de Rami Malek (quien ganó el Oscar), la película y su banda de sonido trajo de nuevo su imagen y su música al frente, y le permitió a toda una nueva generación acercarse. Hoy, muchos jóvenes saben quién fue Freddy Mercury y por qué cambió la historia de la música.

Ideas o comentarios, pueden escribir a shernandorena@mdzradio.com