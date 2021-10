En un lugar llamado Notting Hill, The Clash se peleó con la Policía londinense

Notting Hill está relacionado, para muchas personas, con una película romántica protagonizada por Hugh Grant y Julia Roberts. Todos los últimos domingos de agosto sus calles se vuelven caribeñas y se visten de color porque se celebra el Carnaval de Notting Hill. Sin embargo, no siempre fue una celebración pacífica y los disturbios de 1976 inspiraron una canción punk clásica. Por eso hoy, en CruzArte una historia: White Riot (motín blanco) de The Clash.

La vida es un carnaval

El Carnaval de Notting Hill comenzó a gestarse en a principios de los 60. La inmigración afrocaribeña al Reino Unido había crecido después de la Segunda Guerra Mundial y buena parte de los recién llegados se instalaron en esa zona londinense.

Movimientos de derecha incitaron a los lugareños a expulsar a los de color, lo que terminó en disturbios raciales que terminaron con detenidos y con una relación entre los emigrantes y la policía local completamente rota. Para bajar los decibeles de la confrontación, se organizó un “Carnaval del Caribe” que finalmente se unió al festival “hippie” que también se desarrollaba en la zona y se convirtió en el Carnaval de Notting Hill.

Foto: Robert Golden - The Guardian

Desde 1966, todos los años se presentaban bandas y a partir del 75 se consiguió mayor sponsoreo y se mejoró la calidad de los sistemas de sonido e iluminación. Sin embargo, los disturbios eran comunes y el enfrentamiento con la policía una normalidad. La prensa cubría solo ese aspecto del evento y criticaba su realización. Pero nadie esperaba que recibiera el apoyo de un personaje clave en la vida británica: el príncipe Carlos. Desde su lugar instó a que se siguiera haciendo y a disminuir la conflictividad.

Todo listo y toca The Clash

De cualquier forma, en 1976 había cerca de 3.000 policías custodiando el carnaval. La justificación era la cantidad de delitos menores, sobre todo hurtos, que ocurrían durante la festividad. Según las leyes Sus, las autoridades podían registrar y arrestar a cualquier individuo que consideraran sospechoso. Las posibilidades de ser detenido de una persona de color eran 14 veces más altas que para un blanco. El clima estaba caldeado.

A las 17 la policía detuvo a un supuesto carterista, un menor de color. Sonaba The Clash en el escenario cuando voló el primer ladrillo contra las autoridades. El caos se hizo presente.

Los locales se armaron con proyectiles y obligaron a las autoridades a utilizar tapas de tachos de basura de metal como escudos. Joe Strummer, líder de The Clash y el bajista Paul Simonon se unieron. Mientras uno arrojaba piedras, el otro intentaba prender fuego un patrullero.

Disturbios de 1976

Los enfrentamientos concluyeron a medianoche. Más de 300 policías fueron heridos, cerca de 35 patrullas dañadas y tiendas saqueadas. Unos 60 manifestantes terminaron detenidos.

Una canción mal interpretada

Stummer compuso la canción “White Riot” inspirado en su experiencia ese día. No habla puntualmente de los hechos, sino de sensaciones. Según el líder de The Clash, tanto los jóvenes blancos como los de color tenían los mismos problemas pero los primeros no estaban preparados para levantarse contra la opresión.

Por supuesto la letra fue mal entendida por muchos. En general interpretaron que llamaba a una rebelión blanca y a la guerra racial. Hoy “White Riot” es una de las canciones clásicas, no solo de la banda, sino también del movimiento punk.

Actualmente, el Carnaval de Notting Hill genera cerca de 100 millones de euros para la economía de Londres. Es el segundo más grande del mundo, detrás del de Río. Si bien las autoridades lo ven como una celebración a la diversidad cultural de la ciudad. Si bien todos los años hay pequeños disturbios, la política policial es más conciliadora que en años anteriores.

Mientras la festividad es un símbolo de las razas que habitan Inglaterra, White Riot quedó en la historia como uno que muestra la realidad de la clase trabajadora y sus problemas, más allá del color de piel.

Ideas o comentarios: escribí a shernandorena@mdzradio.com