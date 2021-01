La peor imagen: empleados de una famosa marca duermen en la tienda y la foto se hace viral

Los empleados de la famosísima marca de ropa Zara fueron fotografiados durmiendo dentro de unas de las tiendas del centro comercial Gran Plaza 2 en Madrid, España, y suscitó la polémica en las redes sociales sobre cómo la marca trata a su personal y gestiona sus locales.



Todo comenzó cuando en España alertaron sobre un inminente temporal llamado Filomena que iba a azotar la ciudad de Madrid puntualmente. Al final se convirtió en la peor nevada de los últimos años y muchas personas se vieron afectadas.

Trabajadores de @ZARA durmiendo entre cartones en el Centro Comercial Gran Plaza 2 (Madrid)



¿Motivo? Obligarles a trabajar hasta la hora de cierre.



El capital manda, el sindicato calla y la clase trabajadora lo sufre. pic.twitter.com/QkjchUeyC1 — Oprimide (@Oprimide) January 9, 2021

Dentro de los damnificados estuvieron los empleados de Zara, una marca que no se preparó para esta nevada pese a que los expertos dieron indicaciones en todos los medios de comunicación. Tampoco los dejó abandonar sus puestos laborales con antelación para que puedan llegar a sus hogares sin inconvenientes.



Los locales del centro comercial Gran Plaza 2 decidieron cerrar a las 19 horas para que sus empleados no tengan problemas, mientras que el gerente de Zara decidió que se mantuvieran las puertas abiertas hasta las 22 horas.



Como consecuencia de la pandemia de covid-19, un gran porcentaje de empleados de Zara trabajan desde sus casas y los usuarios apuntaron contra la marca por no indicarles a quienes estaban en el local que hagan tareas digitales sabiendo el temporal que se aproximaba.

Según el usuario de Twitter que publicó la foto, fue el jefe del local Zara quien los obligó a trabajar hasta ese horario y les dijo que habría sanciones si cerraban antes. Sin embargo, trabajadores del centro comercial indicaron que la bajada de línea fue desde el Gran Plaza 2, quienes los amenazaron con tomar medidas si se retiraban antes de tiempo.

Comunicado del Gran Plaza 2

Como algunos empleados apuntaron contra el Gran Plaza 2 y no puntualmente contra Zara, el centro comercial tuvo que emitir un comunicado llamado "Temporal Filomena" para "desmentir las noticias falsas y bulos que distorsionan la realidad".



"Es rotundamente falso que desde gerencia de Gran Plaza 2 se haya amenazado con ningún tipo de penalización a aquellos operadores que cerrasen antes de las 22", indicaron y revelaron que el lugar estuvo abierto al público hasta las 20 horas por el temporal.



Y agregaron: "A todas las personas que han permanecido y a estas horas permanecen en nuestro Centro Comercial se les ha dado en todo momento agua, cena, desayuno y comida, a través de los diversos locales de restauración que permanecieron abiertos, como no podía ser de otra manera".