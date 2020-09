Chile: en plena pandemia, una anciana de 88 fue desalojada por su hija

El viernes pasado se viralizó una denuncia en redes sociales donde se señalaba que una adulta mayor de Linares identificada como Adriana (88 años) había sido dejada en la calle con una maleta, presuntamente por su hija. Según se señaló, el hecho habría ocurrido en población Los Aromos 2 de Linares.

Al respecto se refirió el alcalde de la comuna, Mario Meza, quien señaló el pasado viernes que visitaron a “la señora Adriana, quien el día de ayer fue echada de su hogar por su hija, esto, sumado a las pésimas condiciones de cómo estaba siendo tratada refleja la lamentable realidad de muchos adultos mayores de nuestra comuna”.

“Como Municipio no vamos a permitir que pasen a llevar sus derechos, ellos son la fuente de la experiencia y se merecen todo el respeto, no solo de sus hijos y familiares, si no de todos los linarenses”, sostuvo.

Agregó que como municipio van “a reunir todos los antecedentes judiciales y nos querellaremos respecto de quienes ejercieron violencia intrafamiliar en contra de ella, además la apoyaremos a ella y su familia con todo lo que soliciten para mejorar la calidad de vida de Adriana”.

Por su parte, desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) en el Maule, la coordinadora regional, Patricia Labra, detalló a BioBioChile que se trató de “una adulta mayor que efectivamente los vecinos denunciaron que ella se encontraba en la vía pública y fueron los vecinos quienes señalaron que esto lo habría hecho la hija con quien ella residía”.

“Nosotros como Senama cuando nos enteramos del caso nos pusimos en contacto con el municipio y nos señalaron que la adulta mayor había pasado menos de una hora en la calle y que había sido acogida por una vecina”, explicó.

Añadió que “se gestionaron de inmediato todo lo que son controles de salud y las redes de apoyo”.

Patricia indicó que durante este lunes se reunieron “como Senama en conjunto con el alcalde, un equipo multidisciplinario del municipio, la abogada defensora mayor de Senama y familiares de la adulta mayor”.

“Se nos ratificó que la adulta mayor se encuentra al cuidado de otra de sus hijas actualmente y se va a trasladar en los próximos días a residir con ella a la comuna de Maipú (…) Ella tiene redes familiares presentes que son otras hijas”, adujo.

En esa línea, señaló que “se gestionó (…) a través del departamento de salud comunal una evaluación completa de salud para poder determinar el estado general de ella tanto en lo físico como en lo psíquico, para determinar si existe algún deterioro cognitivo”.

“También hay un abogado particular que va a prestar servicios a la familia que ya presentó las denuncias correspondientes y nuestra abogada defensora mayor, en conjunto con el asesor jurídico del municipio, vamos a hacer la asesoría respecto a las acciones que se puedan presentar en sede penal por delito de maltrato habitual y también por lo que puede ser en familia por una posible violencia intrafamiliar”, agregó.

En tanto, en redes sociales se indicó que la situación habría ocurrido luego de que la adulta mayor vendiese la casa a la hija con la que residía.

Al respecto, Labra mencionó: “Se señaló por redes sociales que se habría hecho una venta a la hija, que la habría echado a la calle, en ese caso también se conversó ese tema y depende del resto de los familiares, de sus otras hijas, ver si interponen una acción para anular ese contrato, previa determinación del estado de la salud mental de la adulta mayor”.

Por el momento, la señora se trasladará con una hija a vivir a Santiago el próximo viernes, después de la entrega de los resultados de exámenes efectuados.

