Extraño: Crece en América, Asia y Europa, pero baja de casos en África

Desde el inicio de la pandemia que se originó en diciembre pasado en la ciudad china Wuhan se contabilizaron cerca de 865.000 decesos, según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins, y de ellos, unos 6.000 se reportaron en la víspera.



En líneas generales, América acumula 13,6 millones de enfermos de la Covid-19 y la región de Asia del sur y suroriental alcanza los 4,4 millones, tras reportar unos 91.000 casos nuevos y posicionarse como la zona con mayor cantidad de contagios diarios, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La gran mayoría de infecciones corresponde a India, que volvió a batir el récord mundial de nuevos casos con unos 84.000, una nueva marca para un país que en las últimas semanas contabilizó las cifras más altas en todo el mundo y que ya roza ya los cuatro millones de infectados.



Así lo señaló el Ministerio de Salud, que además cifra el número de fallecidos de la última jornada en 1.043, y suma 67.376 desde el inicio de la enfermedad.



A este ritmo, India podría superar en los próximos días a Brasil, el segundo país más afectado, que hoy llegó a 4.041.638 casos y 123.780 defunciones.



Sin embargo y pese a que la curva de contagios no da tregua, India sigue con su plan de desconfinamiento, y el pasado fin de semana el Ejecutivo urgió a los gobiernos locales a levantar las prohibiciones y a permitir el reinicio de casi todas las actividades, excepto la educativa y los vuelos internacionales.



En Bolivia el virus tampoco da tregua. Ayer marcó un record de 102 muertos en un sólo día, y hoy los casos totales llegaron a 117.928, los muertos a 5.203 y los recuperados a 64.074 según datos de la OMS.

En tanto, Estados Unidos, que continúa siendo por lejos el país con más contagios y decesos por el virus, y acumula más de 6,1 millones de contagios y 185.744 muertes, podría empezar a distribuir entre finales de octubre y principios de noviembre una posible vacuna contra el coronavirus, según un informe de los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, revelado por el diario The New York Times y la cadena CNN.



Al igual que en India y en medio de una incontenible segunda ola de coronavirus, Israel también volvió a superar su récord de contagios diarios y de ayer a hoy reportó más de 3.000 enfermos y 969 muertes, detalló el Ministerio de Salud, por lo que el Gobierno decidió hoy confinar a partir del lunes a 30 ciudades del país.



Por su parte, Tailandia, que suma desde el comienzo de la pandemia 3.425 infectados y 58 muertos y que no había tenido contagios por transmisión local en 100, confirmó hoy que un recluso de 37 años dio positivo en coronavirus.



Paralelamente, China cumplió hoy 18 días seguidos sin casos de transmisión local y el aeropuerto internacional de su capital, Beijing, comenzó a recibir los primeros vuelos procedentes de un número limitado de países considerados de bajo riesgo.



En Europa los casos de la Covid-19 también siguen en ascenso, mientras los países debaten medidas de prevención y planes económicos.



El ministerio de Salud italiano informó hoy una nueva subida de los casos, con 1.397 positivos repartidos en las 21 regiones y provincias autónomas del país, y diez nuevas víctimas mortales, que totalizan en 35.507.



Además, la pareja y dos de los hijos de SIlvio Berlusconi también contrajeron coronavirus, informaron hoy los medios italianos que ayer anunciaron que el tres veces primer ministro de Italia y del líder del partido derechista Fuerza Italia, de 83 años, había dado positivo.



En Francia, el Gobierno, que lleva registrados unos 270.000 casos positivos y algo más de 30.000 víctimas fatales, lanzó hoy un plan de recuperación centrado en la aceleración del crecimiento ecológico, la reconstrucción del tejido industrial y el empleo juvenil, para reactivar la economía y preparar al país para ser más competitivo en los próximos años, manifestó el primer ministro, Jean Castex.



La capital española, Madrid, está en una "situación preocupante", afirmó hoy el vocero de Sanidad para la Pandemia, Fernando Simón, y agregó que la comunidad "tiene otras alternativas que no son el confinamiento" para actuar contra la expansión de la pandemia, luego de darse a conocer que de los 3.607 casos reportados en España en la víspera, un tercio son de la capital.



Por ese motivo, el Gobierno endurecerá la capacidad en terrazas de bares, reuniones y velatorios, detalló la agencia de noticias DPA.



Por su parte, Reino Unido realizó algo más de 175.000 pruebas, que ahora se pueden hacer a cientos de kilómetros debido a la creciente demanda, y el Ministerio de Salud británico notificó que de ayer a hoy se reportaron 1.735 nuevos contagios, la peor cifra desde el 4 de junio, y 13 muertes., por lo que las cifras totales ascendieron a 340.411 y 41.527.



La situación es alentadora en el continente africano, donde se registró un descenso del 14% de contagios en los últimos siete días respecto de la semana anterior y a pesar del aumento de los testeos, informó hoy el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades africano (África CDC).

Africa sorprende, pues, contra los pronósticos, por la pobreza reinante en el continente, las cifras de contagios bajan

"Los números nos indican que lo que estamos haciendo funciona", dijo esperanzado el director del África CDC, John Nkengasong, sobre el aumento de las pruebas en todos los países, citado por la agencia de noticias EFE, pero advirtió: "no estamos cantando victoria, aún queda mucho camino por andar".

Allí, por ejemplo, la tasa de mortalidad es siete veces menor a la de Reino Unido.

Los cienfíficos, por ahora, no encuentran una debida explicación.

Télam