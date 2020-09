OMS: la pandemia de coronavirus podría provocar "dos millones de muertes"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy que es “muy probable” que ocurran dos millones de muertes por coronavirus si los países no toman acciones colectivas de prevención contra la pandemia.

"Si no hacemos todo lo posible, el número del que usted me habla (dos millones) no es solamente posible sino desgraciadamente muy probable", explicó el director de situaciones de emergencia de la OMS, Michael Ryan, al contestar una pregunta en una conferencia de prensa.

En ese sentido, advirtió que "si no continuamos haciendo más, ya sea en el contenido como en la intensidad de nuestra cooperación, entonces sí, vamos a llegar a ese número, y desgraciadamente incluso más alto. El tiempo de actuar es ahora".

"No se trata solamente de diagnosticar y de rastrear, no solamente de curar, no solamente de (aplicar) la distanciación social, no tan sólo de (trabajar en las) vacunas, sino de hacer todo eso a la vez", insistió el responsable.

En otro tramo de la conferencia, Ryan sostuvo hoy que los confinamientos tienen que ser el "último recurso" para frenar la transmisión del coronavirus y manifestó la necesidad de empoderar a los jóvenes para que lideren la lucha contra el flagelo. "Hay que aumentar el ritmo, presionarnos para estabilizar la situación y controlar la transmisión. En muchos casos se han hecho las cosas muy bien, por lo que es importante que los confinamientos sean el último recurso", remarcó.

Asimismo, el experto destacó los "preocupantes aumentos" de casos de contagio en Europa, así como de la ocupación de las camas de hospital y de las Unidades de Cuidados Intensivos. No obstante, reconoció que el incremento de los diagnósticos se debe también a que se están realizando más pruebas, reseñó la agencia de noticias Télam.

Por su lado, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisó que el ACT-Accelerator, una iniciativa global para acelerar el fin de la pandemia, necesita 35.000 millones de dólares para desarrollar nuevas herramientas y producir 2.000 millones de dosis de vacunas, 245 millones de tratamientos y 500 millones de pruebas de diagnóstico durante el próximo año.

"Invertir en el ACT-Accelerator aumenta la probabilidad de poder acceder al candidato ganador y evitar que países que ya han firmado acuerdos bilaterales individuales terminen con productos que no son viables", refirió.