'Among Us': Videojuego gratuito y sin grandes gráficos es sensación en la red

La sensación del momento en cuestión de videojuegos, pese a no tratarse de un título nuevo, es 'Among Us'. Su éxito acaba de estallar, al punto de superar a grandes exponentes del género y convertirtse en uno de los más buscados y jugados en las últimas semanas.

Este pequeño juego de factura independiente, que debutó en 2018 de la mano de la desarrolladora estadounidense Innersloth, no se viene a menos por su calidad gráfica, como suele suceder con muchos otros en esta época. El pasado fin de semana registró 1,5 millones de usuarios simultáneos en todo el mundo, según sus creadores.

Se trata de un juego en línea y multijugador –para hasta 10 personas–, ambientado en el espacio. Todos los participantes forman parte de la tripulación de una nave que es necesario reparar para regresar a la civilización, y en la que se ha colado un impostor que pretende acabar con todos y arruinar sus planes.

Al inicio de la partida, cada jugador asume un rol que los demás desconocerán, y entre los cuales puede estar el de ser el impostor. Este último se encargará de crear el caos a medida que asesina a sus compañeros, sabotea y tiende trampas, mientras los demás intentan huir y desenmascararlo al tiempo que recorren distintas zonas de la nave espacial. Todos los usuarios tendrán que debatir y votar sobre quién de ellos podría ser el intruso, basándose en comportamientos o acciones sospechosas. El objetivo final es descubrirlo antes de que se salga con la suya.

Su esencia mezcla los géneros de multijugador, terror y supervivencia, en el que todos deberán sospechar de todos y aprender a engañar o a desarrollar habilidades deductivas. A primera vista resulta un juego aparentemente sencillo, pero se hace más complejo porque, evidentemente, el acusado negará todo y no dudará en achacar la culpa a un tercero para convencer sobre su inocencia. Cualquier jugador puede dar voz de alarma si duda de otro y convocar una reunión para votar y echarlo de la nave. El caso es que el propio intruso podría alertar para despistar y borrar sospechas, haciendo las cosas más interesantes mientras se intercambian justificaciones, acusaciones y mentiras de unos a otros, explica la revista de videojuegos Level Up.

Esta simple dinámica ha resultado muy atractiva para muchos, al igual la posibilidad de obtener el juego gratis para iOS y Android y –por un simbólico precio– también para PC en la plataforma Steam. En la tienda Apple Store es el juego más descargado en el género de acción y el número tres dentro de los gratuitos, mientras que en Google Play hace parte del 'top' en esa categoría, recoge el portal MeriStation.

Entre tanto, famosos 'streamers' se han enganchado a este título y han potenciado su popularidad más que cualquier campaña publicitaria. En Twitch, la plataforma líder en retransmisión de videojuegos, 'Among Us' es uno de los más vistos, compitiendo con gigantes como 'Call of Duty', 'Fortnite' y 'League of Legends'.

'Among Us' ha sido tema de conversación y las redes sociales no han dejado pasar este fenómeno, como suele ser habitual. El jugador que haya sido expulsado cuando en realidad era inocente y aquel otro que lo acusó siendo el verdadero infiltrado y asesino, son motivos de burlas y comentarios entre los usuarios, que han recurrido a divertidos y creativos memes.

