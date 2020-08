Inglaterra: un hombre ganó la lotería luego de ser despedido

David y Shelly Adams, de Chipping Norton en Inglaterra, venían de varios meses muy malos. David perdió a su hermano por culpa del COVID-19, y dos semanas después a su cuñada que falleció por un ataque cardíaco. A Shelly le diagnosticaron esclerosis múltiple y tuvo que renunciar a su trabajo. Para colmo de males, lo echaron de su trabajo como carpintero.

Sin embargo, la suerte les sonrió después de tantas desgracias: el sábado 2 de agosto ganaron 1 millón de libras en un lotto online de la Lotería Nacional.

“Realmente han sido tiempos muy difíciles, pero nos mantuvimos juntos, sonriendo como podíamos a lo que nos llegara. Nunca nos imaginamos que lo próximo que la vida nos arrojaría sería un millón de libras” comentó a un medio inglés.

Shelly comentó que su esposo juega online de vez en cuando, utilizando dos listas de números que son importantes para la familia. Y contó la anécdota de cómo se enteró:

“El domingo, alrededor de la 1:30 de la mañana entró a la habitación y me preguntó si estaba despierta. Enojada le contesté “no, pero ahora sí”. Cuando lo vi temblaba como una hora y mi enojo se convirtió en preocupación. Y ahí me dijo que habíamos ganado la lotería. Ahí me enojé más, porque pensé que habíamos ganado unas pocas libras, hasta que me mostró el teléfono”.

Sin embargo, no durmieron esa noche, porque no podían creer que fuera verdad. Recién al día siguiente desde la Lotería Nacional les confirmaron que era cierto.

Siendo una familia de clase media baja, aseguran comprender el valor del dinero, pero que no entra en su cabeza la magnitud de la cifra. Ahora, comentaron, su plan es comprar un auto nuevo y viajar a Canadá a visitar familiares.